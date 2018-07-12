35-летняя Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике

Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой. Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.

Светлана опубликовала в Instagram многозначительный снимок. Ходченкова в крошечном купальнике сидит на краю бассейна, прижав колени к груди. Мокрые волосы звезды небрежно опущены на глаза, создавая на лице артистки игру света и тени.

Фотограф выбрал черно-белый фильтр, что сделало кадр невероятно чувственным. Добавим, что 35-летняя артистка в отличной форме.

Поклонников взбудоражил пост звезды. За несколько часов под публикацией набралось более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Фолловеры не скупились на комплименты. "Женственна!сексуальна! загадочна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Тело шикарное!", "Светлана, все синхронно, классика чёрно белое, ты простая, что может быть лучше", "вот это я понимаю фотка) какая фигура, какие изгибы! Вах! Песня! Красавица!)", "Восхищаюсь, Светлана такая стройняжка стала", — нахваливали звезду интернет-обыватели.

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 11 Июл 2018 в 7:44 PDT

Отметим, что красавица не замужем. С супругом Владимиром Яглычем она развелась восемь лет назад и до ЗАГСА пока не дошла. Хотя ее бывший муж времени даром не терял: снова женился и воспитывает ребенка.

Ходченкова сосредоточилась на карьере и не прогадала. Светлана одна из самых востребованных актрис в России.