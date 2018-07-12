Ещё
Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

35-летняя Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике 

Дни.ру 9 часов назад
Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой. Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.
Светлана опубликовала в Instagram многозначительный снимок. Ходченкова в крошечном купальнике сидит на краю бассейна, прижав колени к груди. Мокрые волосы звезды небрежно опущены на глаза, создавая на лице артистки игру света и тени.
Фотограф выбрал черно-белый фильтр, что сделало кадр невероятно чувственным. Добавим, что 35-летняя артистка в отличной форме.
Поклонников взбудоражил пост звезды. За несколько часов под публикацией набралось более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Фолловеры не скупились на комплименты. "Женственна!сексуальна! загадочна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Тело шикарное!", "Светлана, все синхронно, классика чёрно белое, ты простая, что может быть лучше", "вот это я понимаю фотка) какая фигура, какие изгибы! Вах! Песня! Красавица!)", "Восхищаюсь, Светлана такая стройняжка стала", — нахваливали звезду интернет-обыватели.
Отметим, что красавица не замужем. С супругом Владимиром Яглычем она развелась восемь лет назад и до ЗАГСА пока не дошла. Хотя ее бывший муж времени даром не терял: снова женился и воспитывает ребенка.
Ходченкова сосредоточилась на карьере и не прогадала. Светлана одна из самых востребованных актрис в России.
Артистка долгое время скрывала свою личную жизнь от прессы. Однако информация том, что Ходченкова находится в романтических отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным все же стала достоянием общественности. "Хочу детей, готовить обеды и ужины мужу. Но вряд ли смогу отказаться от кино", — теперь уже открыто делится своими планами звезда. По словам Светланы, она сможет совмещать работу и уход за ребенком.
Дни.ру: последние новости
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь "Сделала это мне наперекор": Волочкова откровенно о сложностях с дочкой Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах
Женский форум18  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение