Внуки в шоке: 82-летняя блогерша взрывает Сеть

Жаклин Валенская совсем не давно завела страницу в Instagram, но число ее подписчиков уже приближается к тысяче.

Не унывающая женщина рассказывает забавные истории, читает стихи, поет частушки и не любит, когда ее называют бабусей. Недавно ей исполнилось 82 года, но выглядит она гораздо моложе. Со своими подписчиками Жаклин делится мудростью и заряжает оптимизмом, а те ей отвечают взаимностью.

Например:

"Мужчины что мыльные пузыри: первый всегда неудачен, второй уже лучше, но только третий по-настоящему красив и радужен".

"Девочки, настоятельно вам рекомендую чаще думать о том, как вы прекрасны! Красота начинается с уверенности в себе. Это нечто среднее между обаянием и ярко выраженной привлекательностью. Вера в себя и оптимизм делают притягательными даже самых "домашних" женщин. Поверьте в себя, чтобы стать красивой

"Настоящая женщина — это целая эмоциональная палитра, от слез до истерик, от обид до провокаций, от угроз до их реализации! А главное, она же не виновата, она ЖЕНЩИНА — существо очень женственное, эмоциональное, нежное и чувственное!"

"За выбор мужчины отвечает женщина, доказанный факт! Так что не стесняемся проявлять интерес к мужчинам, которые нравятся, но не навязываемся! И помните, они сами порой бояться с вами заговорить, ведь у каждого свои заморочки!"

"Улыбка и смех являются одними из самых прекрасных вещей в мире. Вы когда-нибудь задумывались о том, как много они нам дают".

"Счастье не имеет рецепта. Каждый человек за счастье принимает немного разные вещи, и у каждого они свои. Ну а для меня, счастье — это когда все мои родные и близкие здоровы, а рядом есть любящий меня человек, любимая кошка, дети и внуки"

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