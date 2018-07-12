Отчего Хилькевич внезапно поседела

Хилькевич начала седеть

Судя по последней публикации известной актрисы Анны Хилькевич , не так уж и гладко протекает её беременность. Будущая мама рассказала о том, какие неприятности настигли её в период ожидания ребенка, и это оказалось знакомо многим ее подписчицам.

Анна решила раскрыть, что же таится за фотографиями, на которых она мило улыбается. На самом деле всё оказалось не настолько идеальным: артистку мучают боли в желудке, вызванные отравлением, мешает заниматься делами надоедливая аллергия, и заложено ухо. При всём этом изобилии жалоб звезда не стала пропускать визит в салон красоты, но и в кресле парикмахера её ждала неприятность: мастер нашёл у неё седой волос, что больше всего её и взволновало, и все недуги были забыты напрочь.

Утешить расстроенную Анну поспешили опытные дамы, которые заверили, что и сами уже давно не могут похвастаться натуральным цветом волос — они стали седовласыми еще раньше телезвезды, и там речь шла не об одном волоске. Поэтому красавице совершенно не о чем переживать, да и беременность, по словам большинства, тут совсем ни при чем. «Это нестрашно, все наладится, а волосы вы и так красите!» «Сочувствую.. беременность забирает лучшее, поэтому я берегу свою красоту!» «Да не несите бред, это может и не от беременности вовсе, многие и в 15 седеют!» "А ухо то почему заложило? Сходите к ЛОРу!" "А аллергию вы как то лечите? Это не очень хорошо для плода" "Что-то у вас целый букет жалоб. А желудок это действительно серьезно, так что прямая дорого к гастроэнтерологу!"

Анна уже задумывается о будущем своей дочери Арианны, которой в этом году исполнится три года. Девочке предстоит овладеть музыкальными навыками, а также таким видом спорта, как теннис. Правда, как совместить два этих нелёгких занятия, мама пока не знает.