Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым

Это лето Виктория Боня проводит в приятном ощущении романтики и влюбленности. У девушки конфетно-букетный период с французским миллиардером Пьером Андюраном , но это вовсе не значит, что Боня забыла отца своей дочери Алекса Смерфита. На днях девушка решила рассказать о разрыве с Алексом.

Со Смерфитом Боня рассталась в начале прошлого года, но сумела сохранить дружеские отношения. По словам Виктории Алекс уже познакомился с Андюраном и одобрил выбор Бони. Как поясняет Виктория, ее расставание со Смерфитом — один из случаев классического взаимного охлаждения.

«Мы начали двигаться в разные стороны. Это не значит, что наша любовь закончилась, она перешла на другой уровень. Могу честно сказать, что не было у нас никаких предательств или измен. Я вдруг поняла, что мне не хватает тепла. Дело в том, что Александр по крови скандинав, у него папа — ирландец, а мама — шведка. Это холодноватые, менее эмоциональные люди. В какой-то момент мы потеряли контакт. И в этом нет ничьей вины, оба что-то упустили в отношениях», — рассказала Боня в новом интервью изданию «Караван историй».

В беседе с журналистами Виктория также вспомнила о конфликтах с Собчак. В свое время Ксения не раз посмеивалась над Боней, но больше всего Викторию покоробило замечание Собчак по поводу того, что она летает эконом-классом. «На все, что я имею в жизни, я заработала сама. У меня никогда не было богатых родителей, и я не родилась с золотой ложкой во рту. Более того: в Европе люди, имеющие мультимиллионные бизнесы, летают экономклассом, и никого это не смущает. Ксюша, это нормально!»