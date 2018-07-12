Котова поучаствовала в съемках без белья

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала кадр со съемки для мужского журнала MAXIM в своем Instagram.
Певица не стесняется демонстрировать свои формы и охотно это делает. Сам снимок получился довольно эротичный.
В комментариях Татьяна отмечает, что каким дом построишь, таким он и будет, а также добавляет, что внутренний настрой человека очень важен.
Фанаты певицы оценили фото и ее шикарную фигуру.
"Божественно красива, как ангел хороша!"
"Какое великолепие!"
— пишут подписчики.
Правда, нашлись и те, кому пришелся не по вкусу "философский" комментарий под фото, который написала сама Татьяна.
"Фото совершенно не подходит к комментарию))) юморно)))"
" Красивое фото, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен… "
" Судя по фото без трусов и "философией" про дом, у вас фундамент подтекает, а может уже и крыша 🤔"
— отмечают недовольные скептики.
Кроме того, фанаты попросили певицу показать упражнения, с помощью которых она добилась такой идеальной фигуры.