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Котова поучаствовала в съемках без белья
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Котова поучаствовала в съемках без нижнего белья 

Рамблер 10 часов назад
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала кадр со съемки для мужского журнала MAXIM в своем Instagram.
Певица не стесняется демонстрировать свои формы и охотно это делает. Сам снимок получился довольно эротичный.
В комментариях Татьяна отмечает, что каким дом построишь, таким он и будет, а также добавляет, что внутренний настрой человека очень важен.
Фанаты певицы оценили фото и ее шикарную фигуру.
"Божественно красива, как ангел хороша!"
"Какое великолепие!"
— пишут подписчики.
Правда, нашлись и те, кому пришелся не по вкусу "философский" комментарий под фото, который написала сама Татьяна.
"Фото совершенно не подходит к комментарию))) юморно)))"
" Красивое фото, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен… "
" Судя по фото без трусов и "философией" про дом, у вас фундамент подтекает, а может уже и крыша 🤔"
— отмечают недовольные скептики.
Кроме того, фанаты попросили певицу показать упражнения, с помощью которых она добилась такой идеальной фигуры.
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