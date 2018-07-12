Котова поучаствовала в съемках без белья

Котова поучаствовала в съемках без нижнего белья

Певица не стесняется демонстрировать свои формы и охотно это делает. Сам снимок получился довольно эротичный.

В комментариях Татьяна отмечает, что каким дом построишь, таким он и будет, а также добавляет, что внутренний настрой человека очень важен.

Фанаты певицы оценили фото и ее шикарную фигуру.

"Божественно красива, как ангел хороша!"

"Какое великолепие!"

— пишут подписчики.

Правда, нашлись и те, кому пришелся не по вкусу "философский" комментарий под фото, который написала сама Татьяна.

"Фото совершенно не подходит к комментарию))) юморно)))"

" Красивое фото, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен… "

" Судя по фото без трусов и "философией" про дом, у вас фундамент подтекает, а может уже и крыша 🤔"

— отмечают недовольные скептики.

Кроме того, фанаты попросили певицу показать упражнения, с помощью которых она добилась такой идеальной фигуры.