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Звезды, которых обвинили в нимфомании
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Нимфоманки: звезды, которых обвинили в сексоголизме 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Секс интересует людей всегда, недаром «Нимфоманка» в свое время вызвала столько разговоров. Утаить что-то в мире шоу-бизнеса очень сложно, даже если это касается самых интимных деталей. Поэтому о пристрастиях своих кумиров, в том числе и сексуальных, поклонники могут узнать почти что из первых уст. Выясняем, кто из звезд мог бы претендовать на главную роль в фильме Ларса фон Триера.

Линдси Лохан

По порокам Линдси можно писать отдельную «Божественную комедию». Поэтому неудивительно, что среди них нашлось место и сексоголизму. И, кстати, дело не только в количестве и качестве любовников актрисы, но и в эротических видениях, терзавших девушку по ночам. Тем временем Лохан уже ждут в рехабе: по мнению врачей, работа в огороде и общение с пони — то, что нужно для усмирения либидо.

Анджелина Джоли

Несмотря на то, что в последние годы Джоли играет роль примерной матери и филантропа, от прошлого так просто не уйти. Юные годы Анджелины были весьма насыщенными, в том числе и любовными приключениями. Один только брак с сексоголиком Билли Бобом Торнтоном чего только стоит.

Бритни Спирс

Стоит признать, что в любви Бритни совсем не везет: череда не слишком бурных романов так и не переросла во что-то серьезное. Может быть, причина в немереных сексуальных аппетитах певицы? По словам вездесущих инсайдеров, Бритни не в лучшие свои годы лечила депрессию наркотиками и участием в оргиях. А ведь когда-то англиканские священники даже назначили Спирс послом девственности в Штатах.

Пэрис Хилтон

В начале нулевых Пэрис и скандалы были неразлучны. В чем только не обвиняли it-girl, в том числе, и в излишнем пристрастии к сексу. Кстати, видимо Хилтон из тех, кто берет инициативу в свои руки: в 2010 году Ромиро Бенитез подал на звезду в суд по обвинению в сексуальных домогательствах.

Ким Кардашьян

Откровенно говоря, если бы не секс, вряд ли бы Ким достигла того, что она имеет сейчас. А сказать «спасибо» ей стоит экс-бойфренду, который слил в Сеть их интимное видео. Все узнали, что заклятая подружка Пэрис Хилтон очень даже «hot», после чего Кардашьян начала купаться в лучах славы и рекламных контрактах. Кстати, по слухам, «то самое видео» она тоже монетизировала. Деньги к деньгам, как говорится.
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