Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом

Пластическая хирургия сегодня стала привычным средством для изменения внешности или избавления от признаков старения. Но иногда результат операции оказывается далёк от ожиданий. Эти знаменитости, лёгшие в своё время под нож хирурга, пожалели о своём решении.

1. Микки Рурк . Уже после первой операции красавец-актёр стал неузнаваем. Позднее он рассказал, что это стало следствием низкой квалификации врача. Чтобы скорректировать внешность, Микки сделал ещё несколько операций. Сегодня от былой красоты звезды «Девяти с половиной недель» не осталось и следа.

2. Кортни Кокс . Перфекционистка Моника из сериала «Друзья» всегда была миловидной, но годы давали о себе знать, а Кортни хотелось быть по-прежнему молодой. Визит к пластическому хирургу привёл к неоднозначным результатам: актриса стала выглядеть моложе, но, по её же собственному признанию, перестала быть похожей на себя.