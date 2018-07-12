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Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
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Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом 

Рамблер 8 часов назад
Пластическая хирургия сегодня стала привычным средством для изменения внешности или избавления от признаков старения. Но иногда результат операции оказывается далёк от ожиданий. Эти знаменитости, лёгшие в своё время под нож хирурга, пожалели о своём решении.
1. Микки Рурк. Уже после первой операции красавец-актёр стал неузнаваем. Позднее он рассказал, что это стало следствием низкой квалификации врача. Чтобы скорректировать внешность, Микки сделал ещё несколько операций. Сегодня от былой красоты звезды «Девяти с половиной недель» не осталось и следа.
2. Кортни Кокс. Перфекционистка Моника из сериала «Друзья» всегда была миловидной, но годы давали о себе знать, а Кортни хотелось быть по-прежнему молодой. Визит к пластическому хирургу привёл к неоднозначным результатам: актриса стала выглядеть моложе, но, по её же собственному признанию, перестала быть похожей на себя.
3. Дженнифер Грей. Очаровательная Бэби из «Грязных танцев» прославила актрису. Но Дженнифер всегда считала, что её нос слишком велик, и решила его уменьшить. Поразительно, но улучшение внешности поставило крест на карьере артистки: лишившись милой особенности, она перестала интересовать режиссёров.
Женский форум
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