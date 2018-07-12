Волочкова рассказала о сложностях с дочкой

«Сделала наперекор»: Волочкова — о сложностях с дочкой

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с 12-летней дочкой Ариадной. Скандально известная балерина призналась, что у них были сложности, однако сейчас между ними совет да любовь.

С раннего детства дочь Анастасии Волочковой Ариадна занималась вокалом. По словам артистки, у нее это хорошо получалось, однако недавно девочка заявила, что больше не хочет петь.

"Мне так нравилось, что она пела. И взяли ее в коллектив не потому что она — Ариадна Волочкова. Я сразу сказала руководителю: "Если есть талант — берите, нет — не надо".

У нее записано множество песен с ансамблем, со мной и сольных. Но год назад дочка заявила: "Мама, я петь не буду". Ариша сделала это мне наперекор, потому что знала, как я хотела, чтобы она была на сцене, занималась творчеством", — рассказала артистка.

Тем не менее, Волочковой пришлось принять такое положение дел.

"Я ведь видела, что это ее стихия, как она держится, как раскрывается, однако смирилась, все-таки возраст у нее переходный", — отметила Анастасия, сообщив, что сейчас они "не разлей вода", и даже если бывают сложности, то они все равно любят друг друга.

Балерина подчеркнула, что они с Ариадной очень похожи характерами, и у нее нет секретов от наследницы.

"Мы советуемся по всем вопросам. От Ариши ничего не скрываю, никаких секретов между нами нет, и в вопросах личной жизни тоже. Дочка делится со мной в меньшей степени. Но я все понимаю, она просто пока что стесняется рассказывать маме про свои влюбленности", — поведала балерина.

Однако, по словам Волочковой, дочь сильно ревнует ее к мужчинам.

"Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей", — цитирует Анастасию Волочкову Woman`s Day.