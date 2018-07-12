Ещё
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сделала наперекор»: Волочкова — о сложностях с дочкой 

Дни.ру 4 часа назад
Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с 12-летней дочкой Ариадной. Скандально известная балерина призналась, что у них были сложности, однако сейчас между ними совет да любовь.
С раннего детства дочь Анастасии Волочковой Ариадна занималась вокалом. По словам артистки, у нее это хорошо получалось, однако недавно девочка заявила, что больше не хочет петь.
"Мне так нравилось, что она пела. И взяли ее в коллектив не потому что она — Ариадна Волочкова. Я сразу сказала руководителю: "Если есть талант — берите, нет — не надо".
У нее записано множество песен с ансамблем, со мной и сольных. Но год назад дочка заявила: "Мама, я петь не буду". Ариша сделала это мне наперекор, потому что знала, как я хотела, чтобы она была на сцене, занималась творчеством", — рассказала артистка.
Тем не менее, Волочковой пришлось принять такое положение дел.
"Я ведь видела, что это ее стихия, как она держится, как раскрывается, однако смирилась, все-таки возраст у нее переходный", — отметила Анастасия, сообщив, что сейчас они "не разлей вода", и даже если бывают сложности, то они все равно любят друг друга.
Балерина подчеркнула, что они с Ариадной очень похожи характерами, и у нее нет секретов от наследницы.
"Мы советуемся по всем вопросам. От Ариши ничего не скрываю, никаких секретов между нами нет, и в вопросах личной жизни тоже. Дочка делится со мной в меньшей степени. Но я все понимаю, она просто пока что стесняется рассказывать маме про свои влюбленности", — поведала балерина.
Однако, по словам Волочковой, дочь сильно ревнует ее к мужчинам.
"Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей", — цитирует Анастасию Волочкову Woman`s Day.
Дни.ру: последние новости
35-летняя Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике "Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах
Женский форум3  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Швеции вводят официальное согласие на интим29
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке17
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет60
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»55
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение