Фанаты обеспокоены: у Джанабаевой пропали формы

Подписчики певицы в Instagram уверены, что Альбина "сдулась".

Сейчас Джанабаева путешествует по Франции и регулярно выкладывает красивые снимки в своем микроблоге. Под очередным из них подписчики стали спорить по поводу фигуры певицы. Многие из них уверены, что Альбина выглядит менее "аппетитно", чем во времена ее участия в группе "ВИА Гра". Другие же уверены, что это "неудачный ракурс", "неправильно подобранный купальник" или что "ей и так хорошо". "Защитники" певицы считают, что в свои 39 лет Джанабаева находится в неплохой физической форме, чем могут похвастаться далеко не все.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 10 Июл 2018 в 4:53 PDT

"Вы ещё больше похудели, какой у вас весь сейчас?",

"Альбина, перестаньте худеть! Посмотрите на свои ягодицы, они же абсолютно плоские!",

"Попы нет, руки полные…",

"И как вы попали в ВИА-Гру с такой фигурой?"

"Ну она была сочнее, просто сдулась!"

"Вы спортом вообще не занимаетесь?".