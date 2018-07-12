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Фанаты обеспокоены: у Джанабаевой пропали формы
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Фанаты обеспокоены: у Джанабаевой пропали формы 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @albinadzhanabaeva
Подписчики певицы в Instagram уверены, что Альбина "сдулась".
Сейчас Джанабаева путешествует по Франции и регулярно выкладывает красивые снимки в своем микроблоге. Под очередным из них подписчики стали спорить по поводу фигуры певицы. Многие из них уверены, что Альбина выглядит менее "аппетитно", чем во времена ее участия в группе "ВИА Гра". Другие же уверены, что это "неудачный ракурс", "неправильно подобранный купальник" или что "ей и так хорошо". "Защитники" певицы считают, что в свои 39 лет Джанабаева находится в неплохой физической форме, чем могут похвастаться далеко не все.
"Вы ещё больше похудели, какой у вас весь сейчас?",
"Альбина, перестаньте худеть! Посмотрите на свои ягодицы, они же абсолютно плоские!",
"Попы нет, руки полные…",
"И как вы попали в ВИА-Гру с такой фигурой?"
"Ну она была сочнее, просто сдулась!"
"Вы спортом вообще не занимаетесь?".
Женский форум
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