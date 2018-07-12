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Знаменитости, которых сейчас не узнать
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Знаменитости, которых сейчас не узнать 

Рамблер 7 часов назад
Знаменитости, которые ежедневно попадают под прицел камер, порой удивляют трансформациями внешности. Ещё вчера стройная певица сегодня демонстрирует пышные формы, а обладательница роскошной шевелюры вдруг появляется лысой. Иногда эти изменения во внешности необходимы актрисам для вхождения в образ, а иногда — это их личные пожелания.
1. Блейк Лайвли — востребованная актриса, жена и мать двух дочек. Недавно она сильно разочаровала фанатов, показавшись с короткий стрижкой и чёрными волосами, сильно старившими её. Впрочем, поклонники быстро успокоились, ведь журналисты просто засняли Блейк во время съёмок нового фильма, когда на актрисе был парик.
2. Лара Флинн Бойл — звезда сериала «Твин Пикс». В девяностые годы он взорвал телеиндустрию, а популярность Лары взлетела до небес. Позднее актриса увлеклась пластической хирургией, но это не пошло ей на пользу. Сегодня 48-летняя актриса выглядит удручающе и не интересует режиссёров.
3. Кэти Перри ещё недавно была шикарной девушкой в стиле пин-ап: тёмные локоны, большие глаза, точёная фигура. Но потом Кэти вдруг полностью сменила имидж и стала агрессивной блондинкой с короткими волосами. Ходят слухи, что визитами в парикмахерскую певица не ограничилась, но сама Перри отрицает, что когда-либо делала пластику. Впрочем, об инъекциях ради избавления от тёмных кругов под глазами и акне девушка рассказывает смело.
Женский форум
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