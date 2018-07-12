Ева Лонгория показала фигуру после беременности 

Никто не станет спорить, что долгожданное материнство приносит массу положительных эмоций, но «интересное положение» зачастую не лучшим образом сказывается на фигуре. Звезды шоу-бизнеса умудряются через считанные недели показывать тонкие талии, как будто и не рожали. В сети обсуждают внешность американской актрисы Евы Лонгории, которая несколько недель назад впервые стала мамой.
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория всегда отличалась изяществом. Невысокая миниатюрная брюнетка запомнилась телезрителям выразительными чертами лица и точеной фигурой. Но во время беременности красавица сильно прибавила в весе и ее формы заметно увеличились. Внимание поклонников приковано к актрисе, которая поделилась кадрами первой фотосессии после беременности: «Не буду лгать, это было трудно! Пытаюсь кормить грудью и вставить в свое расписание Сантьяго… Для журнала HOLA! USA. Не могу дождаться, когда вы увидите снимки!»
Как известно, знаменитость родила сына 19 июня в Лос-Анджелесе. Вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном она решила назвать первенца Сантьяго Энрике. На новых фото заметно постройневшая Лонгория запечатлена в шелковом халате черного цвета, под которым виднеется нижнее белье. По всей вероятности, Ева решилась на откровенные публикации, которых с нетерпением ждут фанаты ее творчества: «Она еще не вернулась в форму, но интересно будет увидеть, как она выглядит в белье». «Ева сильно поправилась во время беременности, теперь придется худеть долго». «Она красивая в любом весе, обожаю эту актрису». «Невероятная Лонгория, она не склонна к полноте, сейчас уровень гормонов нормализуется и она вновь станет стройной». «У нее очень красивое лицо, потому ничего страшного, если стала весить больше, фигуру поправит со временем».
Удивительно, что Ева поспешила вернуться к работе спустя всего три недели после родов, ведь она и ее муж — люди обеспеченные, потому дело явно не в деньгах. По всей вероятности, актриса не хочет надолго засиживаться в декрете, поскольку очень востребована в профессиональном плане. Среди знаменитостей немало мам, которые успешно совмещают работу и карьеру, Лонгория вполне может стать одной из них.
Ева Лонгория рожала в престижном медицинском центре Cedars-Sinai, где в конце мая появилась на свет вторая дочка певицы Светланы Лободы. Исполнительница спустя две недели также продемонстрировала идеальную фигуру, которую не испортила беременность.