Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке

39-летняя Ани Лорак поделилась фото из фитнес-клуба.

Певица Ани Лорак совсем не выглядит на свой возраст. 39-летняя дива может дать фору любой молодой красотке. Лорак не раз признавалась, что своих идеальных форм она добилась благодаря активному образу жизни и правильному питанию.

@anilorak

Мама 8-летней дочки иногда делится советами красоты со своими подписчиками, выкладывая мотивирующие фотографии. На этот раз певица поделилась в своем Instagram кадром и спортзала, где похвалилась упругим прессом и осиной талией.

Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?

— спросила у подписчиков Лорак.