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Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
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Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке 

WMJ.ru 5 часов назад
39-летняя Ани Лорак поделилась фото из фитнес-клуба.
Певица Ани Лорак совсем не выглядит на свой возраст. 39-летняя дива может дать фору любой молодой красотке. Лорак не раз признавалась, что своих идеальных форм она добилась благодаря активному образу жизни и правильному питанию.
@anilorak
Мама 8-летней дочки иногда делится советами красоты со своими подписчиками, выкладывая мотивирующие фотографии. На этот раз певица поделилась в своем Instagram кадром и спортзала, где похвалилась упругим прессом и осиной талией.
Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?
— спросила у подписчиков Лорак.
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