Как принц Гарри позорил королевскую семью

В последнее время принц Гарри пытается быть примерным представителем монаршего рода. Однако в более молодые годы наследник британской короны успел проявить не лучшие свои стороны, несколько раз оказываясь в неприятных ситуациях. Некоторые его поступки негативно отразились на имидже королевской семьи.

Нацистская форма

Одна из наиболее скандальных выходок принца Гарри имела место в 2005 году, когда он отправился на костюмированную вечеринку. В качестве наряда он выбрал рубашку со свастикой на рукаве, из-за чего в прессе его прозвали «принц-нацист». Многие сочли подобное поведение наследника короны недопустимым, и шумиха по этому поводу не утихала порядка года.

Алкоголь

В прессе появлялись снимки, где 17-летний принц Гарри пьет алкоголь, когда в Англии его распитие разрешено лишь с 18. Кроме того, представителя монаршего рода не раз замечали пьяным на выходе из баров и клубов, а иногда его даже выводили товарищи, потому что сам Гарри едва ли мог передвигаться.

Потасовки

В 2004 году, будучи нетрезвым, принц Гарри покидал ночной клуб, однако на входе его поджидали папарацци. Они наседали, чтобы сделать фото, и в какой-то момент молодой человек набросился на одного из фотографов, толкнув его несколько раз, вследствие чего мужчина получил незначительные повреждения. Снимки потасовки оказались в прессе, а репутация Гарри пострадала в очередной раз.

Игра на раздевание

В 2012 принц Гарри в компании друзей отправился в Лас-Вегас, чтобы весело провести время. Когда компания изрядно выпила, то решила сыграть в бильярд на раздевание, и наследнику британской короны стабильно не везло. Настолько, что он остался полностью голым, ничуть не смущаясь своей наготы и присутствия наблюдателей. Папарацци удалось сделать несколько пикантных снимков, которые затем появились в СМИ.

Публичность

Члены королевской семьи должны сдержанно вести себя на публике, но принц Гарри данным правилом регулярно пренебрегал. Мало того, что он не мог устоять перед девушками и имел множество романов, наследник не стеснялся жарко целоваться с пассиями на публике. Однажды он даже публично изменил Челси Дэви, с которой встречался порядка шести лет.

Учеба

Экс-преподаватель Итонского университета, где принц Гарри изучал искусство, наделал много шуму заявлением о том, что учеба юноше давалась очень трудно. Настолько, что преподавателям приходилось постоянно помогать ему с выполнением заданий и сдачей экзаменов. Якобы даже художественные работы принц писал при помощи педагога. Впрочем, сам наследник такие обвинения отрицал.