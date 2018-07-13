Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет

Экс-теннисистка и супруга певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова опубликовала в Instagram довольно необычный снимок. На нем Курникова, будучи еще совсем ребенком, купается в водоеме абсолютно голой.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 12 Июл 2018 в 5:22 PDT

— Счастливое детство, — кратко написала она.

Однако далеко не всем пользователям пришелся по вкусу столь личный снимок. Кто-то написал, что фотография довольно милая, но нашлись и те, кого подобные изображения приводят в замешательство.

— Это жесть, — не менее кратко резюмировал один из комментаторов.

Также ранее Пятый канал рассказывал, как Курникова сплясала с полугодовалой дочкой под трек Иглесиаса.