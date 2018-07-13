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Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет
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Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Экс-теннисистка и супруга певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова опубликовала в Instagram довольно необычный снимок. На нем Курникова, будучи еще совсем ребенком, купается в водоеме абсолютно голой.
— Счастливое детство, — кратко написала она.
Однако далеко не всем пользователям пришелся по вкусу столь личный снимок. Кто-то написал, что фотография довольно милая, но нашлись и те, кого подобные изображения приводят в замешательство.
— Это жесть, — не менее кратко резюмировал один из комментаторов.
Также ранее Пятый канал рассказывал, как Курникова сплясала с полугодовалой дочкой под трек Иглесиаса.
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