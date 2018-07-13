Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа

Поклонники Ксении Бородиной уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.

Фото в купальнике, которое опубликовала сегодня Ксения Бородина, стало причиной горячих обсуждений. Поклонники уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 12 Июл 2018 в 8:27 PDT

«Стройняшка, Ксюня!», «Офигенная! Мама двух детей)))», «Как удается держать себя в такой хорошей форме? Спорт, диета?», — восхищаются подписчики.

«Кажется с фотошопом переборщили … ну бывает», «Хороший фотошоп.и груди больше стали», «Сзади, слева, реально край бассейна "поплыл", это очевидно же», «Да видное фотошоп и что …я тоже хочу такую программу хочу», «Я видела ее в Реале ! Ну если честно она красивая миниатюрная, но нет блин у неё такой фигуры и таких округлых бедер! Ну а губы явно подкаченные! Люди же не идиоты», — заметили внимательные фолловеры.

«Достали с этим фотошопом. Не нравится не смотрите. Ксения молодец, красотка, фигура отличная», «Пупок на месте», «Ну и что если даже она чуть -чуть отфотошопила фото.. И что? Ой бассейн кривой т.д…Девчатааааа 90% из вас, мечтают иметь ее »”не идеальную “” отфотошепленую фигуру, ее «не красивого мужа » Да и вообще прожить одинь день ее жизнью. Хватит завидовать», — защищают фанаты.