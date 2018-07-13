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Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа
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Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа 

Passion.ru 4 часа назад
Поклонники Ксении Бородиной уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.
Фото в купальнике, которое опубликовала сегодня Ксения Бородина, стало причиной горячих обсуждений. Поклонники уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.
«Стройняшка, Ксюня!», «Офигенная! Мама двух детей)))», «Как удается держать себя в такой хорошей форме? Спорт, диета?», — восхищаются подписчики.
«Кажется с фотошопом переборщили … ну бывает», «Хороший фотошоп.и груди больше стали», «Сзади, слева, реально край бассейна "поплыл", это очевидно же», «Да видное фотошоп и что …я тоже хочу такую программу хочу», «Я видела ее в Реале! Ну если честно она красивая миниатюрная, но нет блин у неё такой фигуры и таких округлых бедер! Ну а губы явно подкаченные! Люди же не идиоты», — заметили внимательные фолловеры.
«Достали с этим фотошопом. Не нравится не смотрите. Ксения молодец, красотка, фигура отличная», «Пупок на месте», «Ну и что если даже она чуть -чуть отфотошопила фото.. И что? Ой бассейн кривой т.д…Девчатааааа 90% из вас, мечтают иметь ее »”не идеальную “” отфотошепленую фигуру, ее «не красивого мужа » Да и вообще прожить одинь день ее жизнью. Хватит завидовать», — защищают фанаты.
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