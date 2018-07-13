Ещё
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Располневшую Максакову сняли с мужчиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Мария Максакова сфотографировалась с известным украинским исполнителем Алексом Луной и выложила снимок в Сеть. По мнению интернет-пользователей, оперная дива располнела, но все равно выглядит прекрасно и буквально сияет.
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала несколько фотографий, на одной из которых запечатлена со стройным брюнетом, нежно обнимающим ее и держащим за руку. Судя по подписи, спутником Максаковой оказался певец Алекс Луна, обладающий уникальным голосом — контртенором.
На фото Мария запечатлена в наряде с открытыми плечами, с накидкой и объемным ожерельем на груди. Светлые волосы артистка убрала в затейливую прическу. Многочисленные поклонники пришли в восторг. "О, какие вы красивые!Мария Петровна, ваша внешность лишает парня уверенности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "главное чтобы не жизни", "Но.. судя по карме Марии Петровны и это не исключено…", "очей очарование", "Красивые!" — рассыпались в комплиментах подписчики.
Facebook
Впрочем, на просторах интернета нашлись и менее приятные высказывания. В частности, внимательные пользователи высказали убеждение, что Максакова прибавила в весе. "Чет располнела Маша", "ага, щечки наела", "Щеки у нее всегда были", "Ну вооооот а мне так нравилась Мария стройняшкой (((Сейчас опять пышка ((" — прокомментировали пользователи Сети.
Нашлись и те, кто предположил, что оперная певица поправилась потому, что "утешилась" после убийства ее мужа Дениса Вороненкова, которое случилось год назад. После смерти супруга Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к существованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить свое материальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артистка обратилась в суд.
Отметим, что Максаковой есть за что бороться — по некоторым данным состояние Вороненкова оценивается в миллиард рублей. В наследственную массу входят: роскошный особняк в Подмосковье и несколько квартир в престижных районах Москвы.
Дни.ру: последние новости
35-летняя Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике "Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс19
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет64
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение