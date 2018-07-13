Располневшую Максакову сняли с мужчиной

Мария Максакова сфотографировалась с известным украинским исполнителем Алексом Луной и выложила снимок в Сеть. По мнению интернет-пользователей, оперная дива располнела, но все равно выглядит прекрасно и буквально сияет.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала несколько фотографий, на одной из которых запечатлена со стройным брюнетом, нежно обнимающим ее и держащим за руку. Судя по подписи, спутником Максаковой оказался певец Алекс Луна, обладающий уникальным голосом — контртенором.

На фото Мария запечатлена в наряде с открытыми плечами, с накидкой и объемным ожерельем на груди. Светлые волосы артистка убрала в затейливую прическу. Многочисленные поклонники пришли в восторг. "О, какие вы красивые!Мария Петровна, ваша внешность лишает парня уверенности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "главное чтобы не жизни", "Но.. судя по карме Марии Петровны и это не исключено…", "очей очарование", "Красивые!" — рассыпались в комплиментах подписчики.

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Впрочем, на просторах интернета нашлись и менее приятные высказывания. В частности, внимательные пользователи высказали убеждение, что Максакова прибавила в весе. "Чет располнела Маша", "ага, щечки наела", "Щеки у нее всегда были", "Ну вооооот а мне так нравилась Мария стройняшкой (((Сейчас опять пышка ((" — прокомментировали пользователи Сети.

Нашлись и те, кто предположил, что оперная певица поправилась потому, что "утешилась" после убийства ее мужа Дениса Вороненкова , которое случилось год назад. После смерти супруга Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к существованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить свое материальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артистка обратилась в суд.