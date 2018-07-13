Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини

32-летняя Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк'Ozа, выложила в Instagram откровенное фото в бикини.
На фото певица выглядит очень эффектно. Закатные лучи падают ей на кожу, делая ее бронзовой, а фигуру более стройной. Некоторые подписчики не могут поверить в то, что у Натальи такие красивые и длинные ноги.
"Наташа, вы мне очень нравитесь. Но это перебор честно!;) ну не бывает таких ног))))))"
— пишет пользователь.
Наталье нравится выкладывать подобные фотографии. В профиле можно найти десятки фото, где у артистки видно 90% тела, а ноги растут от ушей.
Фанаты, конечно, в восторге от таких публикаций:
"Обалденная красотка "
"Заоблачные ножки! Супер!"
"Вау, восхищена всегда Вами Наташа😍😍😍 "
Глюк'Ozа написала поучительный комментарий под этим фото и призвала не ограничивать себя ни в чем.
Недавно у певицы вышел новый клип на песню "Жу-жу", которым она тоже поделилась в своем Instagram. Видео проработано в лучших традициях самых первых клипов Глюк'Ozы, появившихся на свет еще в двухтысячных.