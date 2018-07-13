Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини

Глюк'Oza поделилась фото с бесконечными ногами

На фото певица выглядит очень эффектно. Закатные лучи падают ей на кожу, делая ее бронзовой, а фигуру более стройной. Некоторые подписчики не могут поверить в то, что у Натальи такие красивые и длинные ноги.

"Наташа, вы мне очень нравитесь. Но это перебор честно!;) ну не бывает таких ног))))))"

— пишет пользователь.

Наталье нравится выкладывать подобные фотографии. В профиле можно найти десятки фото, где у артистки видно 90% тела, а ноги растут от ушей.

Фанаты, конечно, в восторге от таких публикаций:

"Обалденная красотка "

"Заоблачные ножки! Супер!"

"Вау, восхищена всегда Вами Наташа😍😍😍 "

Глюк'Ozа написала поучительный комментарий под этим фото и призвала не ограничивать себя ни в чем.