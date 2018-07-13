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Фанаты отругали Стоцкую за «распущенность»
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Фанаты отругали Стоцкую, что та себя «распустила» 

WDay.ru 21 минуту назад
Фото: WDay.ru
35-летней певице никак не удается прийти в форму после родов.
Неделя выдалась у певицы солнечной. Звезда вместе с детьми и подругой отправилась в Крым… купаться и загорать.
Только вот поклонников больше заинтересовали не живописные виды Алушты и прожорливые морские чайки, а фигура самой Стоцкой в купальнике. Поклонники решили, что та совсем себя «распустила» и пора бы заняться фитнесом.
@100tskaya
Певица выбрала черный слитный купальник с отвлекающей розовой полоской, но и тот не скрыл заметно округлившиеся бедра артистки.
«А планируете ли возвращаться к прежнему весу?», «Все равно красивая, но совсем другая», «Сразу видно, что есть няня, я вес скинула в первый же месяц из-за недосыпа», — тут же набросились на Анастасию подписчики.
Стоцкая же ясно дала понять, что убиваться в спортзале не намерена и любит себя такой, какая есть.
«Имеется в отеле спортзал, в который, вероятно, тоже не забегу в силу того, что отдыхаю в этот раз без няни, а Верочка хочет быть только со мной. Зато 24 часа провожу с детками», — написала она, а также отметила, что не намерена отказывать себе в разных вкусностях.
«Здесь очень вкусная еда, а поесть уж мы все любим! Шведский стол с разнообразной вкусной едой, приготовленной по-домашнему. Спасибо повару, всегда вкуснейший творог, выпечка, овощи, фрукты», — продолжила описывать свой отдых певица.
Напомним, Анастасия стала мамой во второй раз в мае прошлого года, дочку назвали Верой. Кроме того, у пары уже есть старший: Саше сейчас 7 лет.
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