Фанаты отругали Стоцкую за «распущенность»

Фанаты отругали Стоцкую, что та себя «распустила»

35-летней певице никак не удается прийти в форму после родов.

Неделя выдалась у певицы солнечной. Звезда вместе с детьми и подругой отправилась в Крым… купаться и загорать.

Только вот поклонников больше заинтересовали не живописные виды Алушты и прожорливые морские чайки, а фигура самой Стоцкой в купальнике. Поклонники решили, что та совсем себя «распустила» и пора бы заняться фитнесом.

@100tskaya

Певица выбрала черный слитный купальник с отвлекающей розовой полоской, но и тот не скрыл заметно округлившиеся бедра артистки.

«А планируете ли возвращаться к прежнему весу?», «Все равно красивая, но совсем другая», «Сразу видно, что есть няня, я вес скинула в первый же месяц из-за недосыпа», — тут же набросились на Анастасию подписчики.

Стоцкая же ясно дала понять, что убиваться в спортзале не намерена и любит себя такой, какая есть.

«Имеется в отеле спортзал, в который, вероятно, тоже не забегу в силу того, что отдыхаю в этот раз без няни, а Верочка хочет быть только со мной. Зато 24 часа провожу с детками», — написала она, а также отметила, что не намерена отказывать себе в разных вкусностях.

«Здесь очень вкусная еда, а поесть уж мы все любим! Шведский стол с разнообразной вкусной едой, приготовленной по-домашнему. Спасибо повару, всегда вкуснейший творог, выпечка, овощи, фрукты», — продолжила описывать свой отдых певица.

Напомним, Анастасия стала мамой во второй раз в мае прошлого года, дочку назвали Верой. Кроме того, у пары уже есть старший: Саше сейчас 7 лет.