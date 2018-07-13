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Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
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Знаменитые детки, которые плохо себя ведут 

Рамблер 3 часа назад
Звёздные детки — особая категория знаменитостей. Они уже с юного возраста появляются на кино— и телеэкранах и, как правило, играют очаровательных крох. Но в жизни они не столь безупречны, как в кино, а многие из них серьёзно подмочили репутацию неблаговидными поступками.
1. Джейми Линн Спирс. Младшая сестра певицы Бритни Спирс — актриса. Она снималась в детских сериалах, но в 2007 году шокировала общественность беременностью. Джейми Линн было всего 16 лет.
2. Джейк Остин. Молодой человек был любимцем детского канала Nickelodeon, а армия поклонников всех возрастов с восторгом встречала каждую роль. В 2013 году 18-летний на тот момент парень попался на вождении в нетрезвом виде, за что угодил в тюрьму.
3. Виктория Джастис. Девушку долго считали одной из самых одарённых актрис канала Nickelodeon. Её героиня в шоу занималась карьерой, а сама Виктория больше времени уделяла устройству личной жизни. В 18 лет она начала встречаться с 26-летним актёром Райаном Роттманом, и такая разница в возрасте вызвала осуждение в обществе.
Женский форум
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