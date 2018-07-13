Знаменитые детки, которые плохо себя ведут

Звёздные детки — особая категория знаменитостей. Они уже с юного возраста появляются на кино— и телеэкранах и, как правило, играют очаровательных крох. Но в жизни они не столь безупречны, как в кино, а многие из них серьёзно подмочили репутацию неблаговидными поступками.

1. Джейми Линн Спирс . Младшая сестра певицы Бритни Спирс — актриса. Она снималась в детских сериалах, но в 2007 году шокировала общественность беременностью. Джейми Линн было всего 16 лет.

2. Джейк Остин. Молодой человек был любимцем детского канала Nickelodeon, а армия поклонников всех возрастов с восторгом встречала каждую роль. В 2013 году 18-летний на тот момент парень попался на вождении в нетрезвом виде, за что угодил в тюрьму.