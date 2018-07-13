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Актёры, которые были на волосок от смерти
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Актёры, которые были на волосок от смерти 

Рамблер 47 минут назад
Никому не дано знать, когда завершится его земной путь. Некоторым людям удаётся, побалансировав на краю жизни и смерти, вернуться в этот мир. Через подобное проходят и обычные люди, и знаменитости, и все они вспоминают эти моменты не без содрогания.
1. Шарлиз Терон в 2009 году госпитализировали с болью в животе. Актриса полагала, что у неё отравление, но врачи обнаружили в крови Шарлиз неизвестный вирус, который, к счастью, удалось излечить.
2. Оуэн Уилсон в 2007 году пытался покончить жизнь самоубийством. В отличие от жизнерадостных героев, которых он обычно изображает на экране, сам актёр был тогда в депрессии из-за окончания романа с коллегой Кейт Хадсон и простоя в карьере. Истекающего кровью Оуэна нашёл его брат, который фактически спас его от гибели.
3. Джейсон Стейтэм серьёзно пострадал на съёмках боевика «Неудержимые-3». Он находился за рулём грузовика, как машина потеряла управление. Актёр чудом успел выскочить за несколько секунд до того, как громадная фура рухнула с 18-метровой высоты в реку.
Женский форум
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