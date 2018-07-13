Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем

Звезда отдыхает в Крыму и не устает эпатировать публику.

@bledans

Подписчики по традиции разошлись во мнении:

"Вы взрослая женщина! Это так некрасиво!"

"Завидуйте молча, Эвелина простая, но в то же время красивая и умная женщина, умеет жить и радоваться жизни, а вы сидите, давитесь от зависти"

"Красиво! Очень даже! Эвелина, как вы всё успеваете?"

Напомним, что в сентябре 2017 года Эвелина Бледанс уже показывала фотографию с тем же красавцем.

@bledans

Но сказать, старое или новое фото опубликовала на днях актриса, не представляется возможным.