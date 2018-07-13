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Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем
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Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Рамблер
Звезда отдыхает в Крыму и не устает эпатировать публику.
Эвелина Бледанс вновь переполошила своих подписчиков, опубликовав фотографию откровенного содержания. Молодой севастополец Сергей Яковенко душит Эвелину широкой белой лентой.
@bledans
Подписчики по традиции разошлись во мнении:
"Вы взрослая женщина! Это так некрасиво!"
"Завидуйте молча, Эвелина простая, но в то же время красивая и умная женщина, умеет жить и радоваться жизни, а вы сидите, давитесь от зависти"
"Красиво! Очень даже! Эвелина, как вы всё успеваете?"
Напомним, что в сентябре 2017 года Эвелина Бледанс уже показывала фотографию с тем же красавцем.
@bledans
Но сказать, старое или новое фото опубликовала на днях актриса, не представляется возможным.
Женский форум2
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