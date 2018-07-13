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Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
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Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса 

Лиза 4 часа назад
Супермодель дала интервью, в котором рассказала о том, как начинала карьеру.
Ирина Шейк вспомнила, как над ней насмехались из-за лишнего весаНевероятно, но карьера супермодели Ирины Шейк (32) сложилась не сразу. Она переехала в Париж из России, не зная ни французского, ни английского. Начинающая модель ежедневно посещала кастинги, где чаще всего ей отказывали. На недельные расходы агентство выдавало 40 долларов, которые потом еще нужно было отработать. По модельным меркам Шейк была недостаточно худой, поэтому работы у нее долгое время не было. В интервью Evening Standard Ирина рассказала следующее:
Другие девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были очень худыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня была смуглая кожа и более сексуальная фигура — была грудь.
Те времена, конечно, давно в прошлом и сейчас Шейк является одной из самых узнаваемых моделей своего поколения. Она сделала головокружительную карьеру и родила дочь голливудскому актеру Брэдли Куперу. Родители Леи не спешат жениться, но их часто видят вместе на прогулках с малышкой. К слову, начав встречаться с Купером, Ирина стала отказываться от откровенных съемок. В интервью Шейк заметила:
«Я не снимаюсь топлес — это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство».
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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