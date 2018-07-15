Голая и в пшенице: Толкалина выложила новый фотосет

Голая и в пшенице: Толкалина выложила эротический фотосет

Кроме того, 40-летняя актриса пообещала создать отдельный аккаунт для фоточек в стиле ню.

В последнее время бывшая спутница Егора Кончаловского , актриса Любовь Толкалина сама не своя… То звезда радует поклонников горячими фоточками в купальнике из Таганрога, то вещает об Айвазовском прямо с параплана.

Но на этот раз актриса превзошла саму себя. Звезда решилась на полностью «обнаженную» фотосессию в пшенице и даже пообещала создать отдельных аккаунт для таких фотографий.

Правда, на суд подписчиков выставила почти что совсем безобидный снимок. А именно тот, на котором актриса позирует спиной…

«Фотографировались мы, конечно, голышом. В пшенице иначе никак, — поделилась Толкалина. — Природа требует природы, но в ленту голыша никак нельзя, поэтому содеянное сохраню для особого случая и для любимого… А вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню».

Но тем самым раззодорила поклонников разве что еще больше. Они не только забросали звезду комплиментами, но и тут же стали просить «пароли-явки» новой страницы.

Напомним, слухи о расставании Любовь Толкалиной и Егора Кончаловского ходили уже давно, но пара окончательно объявила о своем разрыве в начале прошлого года. Режиссер нашел счастье с юристом Марией, а вот Любовь заняла все свободное время работой. А недавно также призналась, что и ее сердце не свободно.