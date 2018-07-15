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Голая и в пшенице: Толкалина выложила новый фотосет
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Голая и в пшенице: Толкалина выложила эротический фотосет 

WDay.ru 46 минут назад
Фото: WDay.ru
Кроме того, 40-летняя актриса пообещала создать отдельный аккаунт для фоточек в стиле ню.
В последнее время бывшая спутница Егора Кончаловского, актриса Любовь Толкалина сама не своя… То звезда радует поклонников горячими фоточками в купальнике из Таганрога, то вещает об Айвазовском прямо с параплана.
Но на этот раз актриса превзошла саму себя. Звезда решилась на полностью «обнаженную» фотосессию в пшенице и даже пообещала создать отдельных аккаунт для таких фотографий.

Фотографировались мы конечно голышом. В пшенице иначе никак… Природа требует природы.но в ленту голыша никак нельзя… как известно у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие… самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые. у сми— только одно желание— поживиться за чужой счет… поэтому содеянное сохраню для особого случая… и для любимого… а вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню…

Публикация от  Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Правда, на суд подписчиков выставила почти что совсем безобидный снимок. А именно тот, на котором актриса позирует спиной…
«Фотографировались мы, конечно, голышом. В пшенице иначе никак, — поделилась Толкалина. — Природа требует природы, но в ленту голыша никак нельзя, поэтому содеянное сохраню для особого случая и для любимого… А вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню».
Но тем самым раззодорила поклонников разве что еще больше. Они не только забросали звезду комплиментами, но и тут же стали просить «пароли-явки» новой страницы.
Напомним, слухи о расставании Любовь Толкалиной и Егора Кончаловского ходили уже давно, но пара окончательно объявила о своем разрыве в начале прошлого года. Режиссер нашел счастье с юристом Марией, а вот Любовь заняла все свободное время работой. А недавно также призналась, что и ее сердце не свободно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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