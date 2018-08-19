Звезды, которых ругают за фотошоп

Знаменитости привыкли пользоваться программой Photoshop, ведь с её помощью они становятся безупречными. Обработанные с помощью фотошопа фотографии появляются и в личных аккаунтах звёзд, и в глянцевых журналах. Впрочем, поклонники не приветствуют компьютерную обработку фото, ведь им хочется знать, что кумиры — такие же обычные люди, как и все остальные. И вот знаменитости, которые уже утомили фанатов использованием фотошопа.

1. Актриса Керри Вашингтон в 2014 году появилась на обложке журнала InStyle, но поклонники не оценили изображение девушки. По их мнению, их любимицу буквально «засветили», в результате она просто перестала быть похожей на себя. Через год ситуация повторилась, но в журнале Adweek Вашингтон отфотошопили настолько, что она сама себя не узнала.

2. Актрисы, игравшие роли в сериале «Милые обманщицы» приняли участие в фотосессии, где примерили сексуальные чёрные наряды. Почему-то после обработки фото одна из девушек лишилась ноги. Артистка сразу же написала, что была в шоке, увидев себя без конечности. Её коллеги также негативно высказались в адрес редакторов, которые готовили фотографии к печати.