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Горбань поразила откровенными фото из отпуска
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Маша Горбань поразила подписчиков откровенными фото из отпуска 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Такой актрису мы еще не видели…
Последние посты в микроблоге 31-летней звезды сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Маши Горбань бьют все рекорды по лайкам. А все потому, что почти на каждом снимке знаменитость предстает перед подписчиками или в купальнике, или… обнаженной.
Впрочем, фотографии у актрисы из отпуска на Бали получаются очень красивыми. И совсем не пошлыми. К тому же фигура Маши такая, что не показывать ее просто невозможно. К тому же супруг Горбань, кажется, против подобных публикаций не возражает. Более того, есть вероятность, что именно он и выступает фотографом красавицы-жены.
Сколько продлится пляжный отдых актрисы, неизвестно. Но за последние две недели она успела похвастаться не только идеальными формами и безупречным загаром, но и внушительными достижениями. На острове, как и многие другие местные жители и туристы, Маша освоила серфинг. Причем, судя по постам, научилась держаться на волнах как профессионал.
Кроме того, Горбань на Бали набила новую татуировку — маленькую звездочку на руке. Правда, этот рисунок на коже звезды далеко не первый. В разное время она набивала узоры на запястье, бедре, спине и плече. Также под грудью на боку у нее красуется имя трехлетней дочери Стефании от первого брака с осветителем Олегом Филатовым.
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