Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа

В специальной подборке BeautyHack — Кэндис Свейнпол, Джиджи Хадид, Кейт Аптон и еще 7 известных моделей, чья фигура не раз подвергалась критике.

Будем откровенны — фигуры моделей обсуждают чаще других. Кто-то ищет на их телах признаки целлюлита, другие разглядывают растяжки после рождения детей. Ретушеры, работающие в модельных агентствах, и вовсе признаются: «Не стремитесь быть похожими на моделей! Все, что вы видите на фото — неправда». Новая волна «бодишейминга» поднялась после фотографий Кэндис Свейнпол на пляже. «Ангел» Victoria’s Secret, родившая второго ребенка в июне 2018 года, подверглась критике из-за неплоского живота. Модель отреагировала быстро, выложив свои фотографии с подписью:

«Прошло 12 дней после рождения моего сына. Если хотите сказать что-то плохое — сначала взгляните на себя. Я не стесняюсь своего живота и горжусь тем, что вынашивала ребенка девять месяцев. Мне кажется, я заслужила право быть неидеальной».

Несмотря на то, что модели — известные приверженцы здорового образа жизни, их тела тоже могут быть несовершенны. Например, жертвами подобных оскроблений зачастую становятся сестры Белла и Джиджи Хадид. Любимицы дизайнеров и одни из самых популярных селебрити в Instagram, они часто сталкиваются с критикой в свой адрес, но умеют правильно на нее реагировать.

«Моя фигура достаточно стройная, чтобы подиумные образы ей подходили», — заявляет Джиджи.

Мы ее в этом поддерживаем и предлагаем вам узнать, кто еще из известных моделей подвергался критике.

beautyhack.ru

Кэндис Свейнпол

beautyhack.ru

beautyhack.ru

beautyhack.ru

beautyhack.ru

Кейт Аптон

beautyhack.ru

beautyhack.ru

beautyhack.ru

Джиджи Хадид

beautyhack.ru