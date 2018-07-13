Ещё
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа 

BeautyHack.ru 13 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
В специальной подборке BeautyHack — Кэндис Свейнпол, Джиджи Хадид, Кейт Аптон и еще 7 известных моделей, чья фигура не раз подвергалась критике.
Будем откровенны — фигуры моделей обсуждают чаще других. Кто-то ищет на их телах признаки целлюлита, другие разглядывают растяжки после рождения детей. Ретушеры, работающие в модельных агентствах, и вовсе признаются: «Не стремитесь быть похожими на моделей! Все, что вы видите на фото — неправда». Новая волна «бодишейминга» поднялась после фотографий Кэндис Свейнпол на пляже. «Ангел» Victoria’s Secret, родившая второго ребенка в июне 2018 года, подверглась критике из-за неплоского живота. Модель отреагировала быстро, выложив свои фотографии с подписью:
«Прошло 12 дней после рождения моего сына. Если хотите сказать что-то плохое — сначала взгляните на себя. Я не стесняюсь своего живота и горжусь тем, что вынашивала ребенка девять месяцев. Мне кажется, я заслужила право быть неидеальной».
Несмотря на то, что модели — известные приверженцы здорового образа жизни, их тела тоже могут быть несовершенны. Например, жертвами подобных оскроблений зачастую становятся сестры Белла и Джиджи Хадид. Любимицы дизайнеров и одни из самых популярных селебрити в Instagram, они часто сталкиваются с критикой в свой адрес, но умеют правильно на нее реагировать.
«Моя фигура достаточно стройная, чтобы подиумные образы ей подходили», — заявляет Джиджи.
Мы ее в этом поддерживаем и предлагаем вам узнать, кто еще из известных моделей подвергался критике.
beautyhack.ru
Кэндис Свейнпол
beautyhack.ru
Белла Хадид
beautyhack.ru
Синди Кроуфорд
beautyhack.ru
Жизель Бундхен
beautyhack.ru
Кейт Аптон
beautyhack.ru
Кендалл Дженнер
beautyhack.ru
Джемма Уорд
beautyhack.ru
Джиджи Хадид
beautyhack.ru
Эмма Стоун
beautyhack.ru
Кейт Мосс
BeautyHack.ru: последние новости
Как научиться говорить «нет» (и надо ли)? 12 лучших фото Меган Маркл и принца Гарри за два года 12 лучших бьюти-образов открытия фестиваля Кинотавр
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Правила интимной гигиены, которые нужно знать1
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым11
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение