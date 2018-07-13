Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников

Тату и мини-бикини: Сенчукова выглядит вдвое моложе

Наталья Сенчукова показала снимок, сделанный на одной из баз отдыха в Подмосковье — она с удовольствием подставляет лицо солнцу, демонстрируя фигуру, которой позавидует и девушка вдвое старше нее! Пикантности образу Сенчуковой добавляет тату, набитое прямо на животе.

Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал,

— призналась певица. Позже звезда, которой удалось сохранить совершенную фигуру, как в молодости, опубликовала пикантный снимок: