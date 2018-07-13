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Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников
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Тату и мини-бикини: Сенчукова выглядит вдвое моложе 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
47-летняя Наталья Сенчукова у себя в Instagram поделилась откровенным фото, которое сделал ее супруг — музыкант Виктор Рыбин.
Наталья Сенчукова показала снимок, сделанный на одной из баз отдыха в Подмосковье — она с удовольствием подставляет лицо солнцу, демонстрируя фигуру, которой позавидует и девушка вдвое старше нее! Пикантности образу Сенчуковой добавляет тату, набитое прямо на животе.
Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал,
— призналась певица. Позже звезда, которой удалось сохранить совершенную фигуру, как в молодости, опубликовала пикантный снимок:
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