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Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
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Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Instagram
Актеры Диана Очилова и звезда "Универа" Андрей Гайдулян провстречались 5 лет, после чего в 2016 году поженились. Свадьба была красивой и пышной, отмечали молодые событие в Италии.
Однако брак их продлился совсем недолго — спустя год пара распалась и каждый пошел в свою сторону. В тот момент ходило множество слухов о самых разных версиях развода, ведь Диана была рядом с мужем, когда у того диагностировали рак. Они вместе преодолели огромные трудности, а тут развод…
Лишь сейчас девушка решила приоткрыть завесу тайны, сказав своим подписчикам, что отношения с бывшим супругом она не поддерживает, потому что тот её предал. Она отметила, что Андрей сам того не хотел, но все же предал.
Женский форум
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