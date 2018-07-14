Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве

Актеры Диана Очилова и звезда "Универа" Андрей Гайдулян провстречались 5 лет, после чего в 2016 году поженились. Свадьба была красивой и пышной, отмечали молодые событие в Италии.

Однако брак их продлился совсем недолго — спустя год пара распалась и каждый пошел в свою сторону. В тот момент ходило множество слухов о самых разных версиях развода, ведь Диана была рядом с мужем, когда у того диагностировали рак. Они вместе преодолели огромные трудности, а тут развод…

Лишь сейчас девушка решила приоткрыть завесу тайны, сказав своим подписчикам, что отношения с бывшим супругом она не поддерживает, потому что тот её предал. Она отметила, что Андрей сам того не хотел, но все же предал.