Звезда «Голоса» вернула похищенную дочь

Певица Светлана Феодулова, прославившаяся на проекте благодаря своему оперному голосу, наконец с помощью суда вернула себе дочь, которую пытался похитить её бывший муж, отец девочки.

Суд встал на сторону матери именно из-за того, что буквально за несколько дней до заседания, бывший супруг Светланы Сергей Хамицкий и его мать пытались похитить девочку. На суде они утверждали, что ребенок должен расти с отцом, а маму малышки всеми способами старались подставить и оговорить. Как утверждает Светлана, её дочь Сергей хотел увезти на Украину, где мог бы получать за нее льготы.

Теперь девочка, страдающая синдромом Дауна, растет с мамой и на всех основаниях рассчитывает получать от отца алименты в двойном размере (так положено в связи с инвалидностью).