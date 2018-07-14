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Звезда «Голоса» вернула похищенную дочь
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Звезда «Голоса» вернула похищенную дочь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Певица Светлана Феодулова, прославившаяся на проекте благодаря своему оперному голосу, наконец с помощью суда вернула себе дочь, которую пытался похитить её бывший муж, отец девочки.
Суд встал на сторону матери именно из-за того, что буквально за несколько дней до заседания, бывший супруг Светланы Сергей Хамицкий и его мать пытались похитить девочку. На суде они утверждали, что ребенок должен расти с отцом, а маму малышки всеми способами старались подставить и оговорить. Как утверждает Светлана, её дочь Сергей хотел увезти на Украину, где мог бы получать за нее льготы.
Теперь девочка, страдающая синдромом Дауна, растет с мамой и на всех основаниях рассчитывает получать от отца алименты в двойном размере (так положено в связи с инвалидностью).
Женский форум
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