Ещё
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Супермодель Кейт Аптон сообщила радостную новость в личном микроблоге.
Известная супермодель Кейт Аптон, ставшая в 2018 году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, уже в ближайшем будущем впервые станет мамой. Об этом женщина сообщила на страницах личного Instagram.
Звезда разместила снимок, на котором заметен слегка округлившийся животик, добавив к нему «говорящий» хэштег:
Беременна в Майами.
Также в публикации Кейт Аптон отметила своего супруга.

#PregnantinMiami @justinverlander 🌞❤️

Публикация от  Kate Upton (@kateupton)

Напомним, с 2017 года супермодель Кейт Аптон замужем за бейсболистом Джастином Верландером, до свадьбы влюбленные встречались около трех лет.
Letidor.ru: последние новости
Интим не предлагать: 7 звездных пар, у которых не было близких отношений до свадьбы Стеша Маликова призналась, что ревнует отца к брату Звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками
Женский форум3  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених14
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет41
Как менялся эталон идеального мужского тела8
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Наболело: «На коленях ползал — прости»12
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение