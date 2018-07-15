«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца 

Супермодель Кейт Аптон сообщила радостную новость в личном микроблоге.
Известная супермодель Кейт Аптон, ставшая в 2018 году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, уже в ближайшем будущем впервые станет мамой. Об этом женщина сообщила на страницах личного Instagram.
Звезда разместила снимок, на котором заметен слегка округлившийся животик, добавив к нему «говорящий» хэштег:
Беременна в Майами.
Также в публикации Кейт Аптон отметила своего супруга.
Напомним, с 2017 года супермодель Кейт Аптон замужем за бейсболистом Джастином Верландером, до свадьбы влюбленные встречались около трех лет.