«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца

Супермодель Кейт Аптон сообщила радостную новость в личном микроблоге.

Известная супермодель Кейт Аптон, ставшая в 2018 году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, уже в ближайшем будущем впервые станет мамой. Об этом женщина сообщила на страницах личного Instagram.

Звезда разместила снимок, на котором заметен слегка округлившийся животик, добавив к нему «говорящий» хэштег:

Беременна в Майами.

Также в публикации Кейт Аптон отметила своего супруга.

#PregnantinMiami @justinverlander 🌞❤️ Публикация от Kate Upton (@kateupton) 14 Июл 2018 в 6:19 PDT

Напомним, с 2017 года супермодель Кейт Аптон замужем за бейсболистом Джастином Верландером, до свадьбы влюбленные встречались около трех лет.