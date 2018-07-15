59-летняя актриса вышла в прозрачном комбинезоне

В Париже прошла премьера шестого фильма франшизы «Миссия невыполнима», на которой все взгляды были прикованы к наряду Анджелы Бассетт

Анджела Бассетт, известная многим по ролям в сериале «Американская история ужасов», сыграла одну из ролей в фильме «Миссия невыполнима: Последствия». Премьера картины состоялась в середине июля в Париже.

Специально для красной ковровой дорожки актриса выбрала весьма откровенный и даже странный наряд — полупрозрачный кружевной комбинезон с серебристыми вставками и глубоким декольте. Образ смотрелся весьма неуместно и вычурно, особенно на фоне нарядов, которые выбрали коллеги Анджелы по фильму, Мишель Монахэн Ванесса Кирби . Актрисы блистали на красной ковровой дорожке в роскошных вечерних туалетах более классического дизайна.

Комбинезон же Бассетт не только выглядел нелепо, но и не слишком удачно сидел. Фигура актрисы смотрелась в нем громоздко и совсем не изящно.