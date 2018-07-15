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59-летняя актриса вышла в прозрачном комбинезоне
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59-летняя актриса вышла в прозрачном комбинезоне 

WDay.ru 39 минут назад
Фото: WDay.ru
В Париже прошла премьера шестого фильма франшизы «Миссия невыполнима», на которой все взгляды были прикованы к наряду Анджелы Бассетт.
Анджела Бассетт, известная многим по ролям в сериале «Американская история ужасов», сыграла одну из ролей в фильме «Миссия невыполнима: Последствия». Премьера картины состоялась в середине июля в Париже.
Специально для красной ковровой дорожки актриса выбрала весьма откровенный и даже странный наряд — полупрозрачный кружевной комбинезон с серебристыми вставками и глубоким декольте. Образ смотрелся весьма неуместно и вычурно, особенно на фоне нарядов, которые выбрали коллеги Анджелы по фильму, Мишель Монахэн и Ванесса Кирби. Актрисы блистали на красной ковровой дорожке в роскошных вечерних туалетах более классического дизайна.
Комбинезон же Бассетт не только выглядел нелепо, но и не слишком удачно сидел. Фигура актрисы смотрелась в нем громоздко и совсем не изящно.
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