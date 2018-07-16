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Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
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Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая позволила себе такой откровенный наряд, что поклонники в шоке.
Оксана не из тех звезд, которые становятся героинями светской хроники за счет «голых» платьев или откровенных снимков без белья. Напротив, имея шикарную фигуру, ведущая довольно редко ее демонстрирует. Она лишь однажды засветилась в купальнике и чаще всего предпочитает элегантные наряды, например, платья в пол или костюмы и совсем редко носит мини. Для многих женщин Федорова — образец стиля и пример того, как, не оголяясь, выглядеть сексуально.
Лето звезда традиционно проводит в Сочи, где как обычно выгуливает наряды собственного бренда. Каково же было удивление поклонников, когда Федорова вместо очередного снимка с побережья, в струящемся платье выложила в сеть видео, на котором предстала в белом прозрачном костюме и черном бикини.

Всем доброе утро! 😃🌞☀️

Публикация от  Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana)

Брюки и топ выполнены из тончайшего шифона, практически полностью прозрачного и скрыть под такой тканью что-либо просто не возможно, тем более черный купальник. Поэтому фанаты смогли разглядеть фигуру Оксаны и похвалить ее за то, что в свои 40 лет, она все еще «Мисс Вселенная».
Но некоторые были недовольны гардеробом Федоровой, назвали подобное сочетание белого с черным безвкусицей и даже сравнили с защитным костюмом от комаров.
Поклонники ведущей быстро поставили хейтеров на место, объяснив, что на пляже такой образ и дуэт цветов вполне допустимы, а Оксана как всегда элегантна, пусть даже через ткань просвечивается все. И в отличие от многих звезд, она умеет подчеркивать достоинства, а недостатки скрывать, не то, что некоторые признанные в Голливуде красотки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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