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Эмин Агаларов увозит жену в Азербайджан
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Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку. Популярный исполнитель выбрал именно этот город не просто так.
На днях Эмин Агаларов впервые прокомментировал свою свадьбу с "мисс Мордовия-2004" Аленой Гавриловой. Это случилось на концерте его друга Григория Лепса. На вопрос, поедут ли молодожены в свадебное путешествие, тот ответил утвердительно. "Куда поедем? Это секрет! А то вдруг вы туда все приедете", — пошутил Агаларов.
Впрочем, певец немедленно посерьезнел. "На самом деле, я жду вас в Баку на фестивале "Жара". Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся событием этого года", — цитирует популярного исполнителя "7 Дней".
Напомним, свадьба Эмина Агаларова и Алены Гавриловой состоялась, предположительно, 14 июля. Торжество прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На торжество были приглашены только самые близкие и друзья: певицы Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, а также популярные исполнители Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, продюсер Сергей Кожевников с супругой Екатериной и другие.
О романтических отношениях Агаларова и Гавриловой стало известно весной 2016 года. Отметим, что для Эмина это второй брак. Ранее он был женат на Лейле Алиевой, она подарила ему двух сыновей. Однако в 2015 году супруги расторгли отношения. Тем не менее, им удалось сохранить дружбу. Более того, в недавнем интервью Эмин признался, что, если бы ему представилась возможность оказаться в прошлом, он бы вновь сделал Лейле предложение.
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