Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике 

Певица показывает своим поклонникам соблазнительные пляжные фотографии из Испании.
Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и их сыном наслаждается отдыхом и не забывает делиться с поклонниками солнечными снимками.
@nataliapodolskaya
"Я не прощаюсь с тобой, море! Я всегда за тобой слежу… До встречи",
подписала кадр Наталья.
Подписчики поспешили выразить свой восторг в комментариях и продемонстрировали редкое единодушие, хотя некоторые все же посчитали нужным пожурить Наталью за излишнюю худобу.
"Идеальная Наталья! Море — это чудо жизни)"
"Это уже не ниже среднего, это тощак! Наташа, Вы женщина!"
"З — зависть 😈 не наела кг за время отдыха — нехорошо"
"Очень красивое тело)) да и сама красотка"