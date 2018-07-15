Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике

Певица показывает своим поклонникам соблазнительные пляжные фотографии из Испании.

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и их сыном наслаждается отдыхом и не забывает делиться с поклонниками солнечными снимками.

@nataliapodolskaya

"Я не прощаюсь с тобой, море! Я всегда за тобой слежу… До встречи",

подписала кадр Наталья.

Подписчики поспешили выразить свой восторг в комментариях и продемонстрировали редкое единодушие, хотя некоторые все же посчитали нужным пожурить Наталью за излишнюю худобу.

"Идеальная Наталья! Море — это чудо жизни)"

"Это уже не ниже среднего, это тощак! Наташа, Вы женщина!"

"З — зависть 😈 не наела кг за время отдыха — нехорошо"

"Очень красивое тело)) да и сама красотка"