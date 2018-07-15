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Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике
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Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике 

Рамблер 1 час назад
Фото: @nataliapodolskaya
Певица показывает своим поклонникам соблазнительные пляжные фотографии из Испании.
Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и их сыном наслаждается отдыхом и не забывает делиться с поклонниками солнечными снимками.
@nataliapodolskaya
"Я не прощаюсь с тобой, море! Я всегда за тобой слежу… До встречи",
подписала кадр Наталья.
Подписчики поспешили выразить свой восторг в комментариях и продемонстрировали редкое единодушие, хотя некоторые все же посчитали нужным пожурить Наталью за излишнюю худобу.
"Идеальная Наталья! Море — это чудо жизни)"
"Это уже не ниже среднего, это тощак! Наташа, Вы женщина!"
"З — зависть 😈 не наела кг за время отдыха — нехорошо"
"Очень красивое тело)) да и сама красотка"
Женский форум
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