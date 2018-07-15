«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет

Популярный артист делится со своими поклонниками накопленным опытом и житейской мудростью.

Сергей Шнуров , известный музыкант, поэт и лидер группировки "Ленинград", регулярно публикует на своей странице в Instagram свои стихи, которые находят живой отклик у поклонников. На этот раз он задался вопросом "Куда уходят бабы?" и сам на него ответил на мотив знаменитой детской песенки "Куда уходит детство".

Куда уходят бабы? В какие города? Одним глазком хотя бы Взглянуть бы, б***, туда, Где принцы на коняшках, Гарцуют аки боги, В наглаженных рубашках, У всех помыты ноги, Учтивы и участны, Болтливо-молчаливы, Тактичны в жизни частной. Под ветвями оливы, Глядят и не отводят Глаза, целуя в шею. Но поезда не ходят В такую ахинею.

Подписчики страницы не смогли пройти мимо, но мнения высказали противоречивые, кто-то был вне в себя от восторга и соглашался с каждой буквой, другие же напоминали, что Шнуров не платит алименты. Впрочем, сам артист предпочел остаться в стороне от дискуссий.