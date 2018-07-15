Ещё
«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @shnurovs
Популярный артист делится со своими поклонниками накопленным опытом и житейской мудростью.
Сергей Шнуров, известный музыкант, поэт и лидер группировки "Ленинград", регулярно публикует на своей странице в Instagram свои стихи, которые находят живой отклик у поклонников. На этот раз он задался вопросом "Куда уходят бабы?" и сам на него ответил на мотив знаменитой детской песенки "Куда уходит детство".
Куда уходят бабы? В какие города? Одним глазком хотя бы  Взглянуть бы, б***, туда, Где принцы на коняшках, Гарцуют аки боги, В наглаженных рубашках, У всех помыты ноги, Учтивы и участны, Болтливо-молчаливы, Тактичны в жизни частной. Под ветвями оливы, Глядят и не отводят Глаза, целуя в шею. Но поезда не ходят В такую ахинею.
Подписчики страницы не смогли пройти мимо, но мнения высказали противоречивые, кто-то был вне в себя от восторга и соглашался с каждой буквой, другие же напоминали, что Шнуров не платит алименты. Впрочем, сам артист предпочел остаться в стороне от дискуссий.
Женский форум7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених60
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет
Как менялся эталон идеального мужского тела10
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца10
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение