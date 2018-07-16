Пелагея закатила вечеринку для друзей в ресторане

Платье с глубоким декольте и страстный поцелуй с мужем: Пелагея отметила 32-летие

Певица закатила вечеринку для друзей в ресторане-корабле на Москва-реке в честь своего дня рождения.

В ресторане Пелагея появилась в эффектном черном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее фигуру. Торт для именинницы вынес ее супруг, хоккеист Иван Телегин . Певица задула свечи под песню «Девчонка-девчоночка» в исполнении группы «Иванушки Inrenational», а затем страстно поцеловала мужа.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин сыграли тайную свадьбу в 2016 году. 21 января 2017 года певица родила хоккеисту дочь Таисию. Пелагея не любит афишировать подробности своей личной жизни, рассказывать о браке в интервью и публично проявлять чувства к супругу. Но в своей день рождения, видимо, решила сделать исключение.