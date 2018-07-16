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Звезда «Сумерек» загорает на нудистском пляже
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Звезда «Сумерек» загорает на нудистском пляже 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: Instagram
В начале июля через пять лет романа и полтора года помолвки 31-летняя звезда "Сумерек" Эшли Грин и ее 30-летний возлюбленый Пол Коури наконец стали мужем и женой.
Свой медовый месяц пара проводит оригинально: недавно Эшли Грин поделилась снимком, сделанным на нудистском пляже на Гавайях. На фото она прикрывает обнаженную грудь рукой.
"С ним я дика и свободна",
— подписала портрет Эшли Грин. "Поздравляем со свадьбой, пусть вас окружают счастье и любовь", "Идеальная женщина", "Свадебная вуаль упала", — комментируют фото красотки фолловеры.
Instagram
А вам уже удалось позагорать этим летом — пускай и не на нудистском пляже?
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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