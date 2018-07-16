Волочкова удивила фанатов обнаженным фото

Звезда не устает удивлять фанатов.

С началом нового романа в Instagram Волочковой появляется все больше откровенных фото. То она позирует в одном нижнем белье, то прикрывается лишь букетом белых роз… А сейчас и вовсе снялась абсолютно голой.

@volochkova_art

Правда, безусловно привлекательным этот снимок назвать сложно. На бедрах Анастасии невооруженным глазом заметны лишние килограммы и не совсем ровная кожа. А на голенях видны какие-то странные пятна — то ли синяки, то ли раздражение на коже. По мнению поклонников, забинтованные ступни и порядком отросший педикюр тоже вряд ли можно считать сексуальным.

Зато мы можем быть точно уверены: в отличие от многих своих звездных коллег балерина не пользовалась никакими фоторедакторами. Иначе она, как минимум, сделала бы свои формы более округлыми. Так что такая честность все же заслуживает восхищения.

Правда, в дискуссию с поклонниками по поводу своих маленьких недостатков Волочкова вступать не собирается, поэтому снова закрыла комментарии в своем микроблоге. Напомним, недавно она разразилась гневной отповедью в адрес своих антифанатов: «Мои дорогие. Перестаньте за меня переживать и гадать с кем я, кто одаривает меня кольцами с бриллиантами за миллионы и цветами. Это моя личная жизнь. Живите своей. Но судя по всему и по тому, что многие уже живут моей, то их жизнь скучна и убога. Хорошие мои. Не надо меня учить жить. Это до вас сделали мои педагоги. Поверьте, я не нуждаюсь в советах, что мне делать, что носить, что есть и пить, как проводить время, с кем спать. Я имею право делать все, что я хочу. А тем более в стенах своего особняка и на прекрасном участке. После всего того, что в жизни сделала, какую карьеру балерины создала и получила признание, после всего добра, которое совершила и совершаю благотворительными концертами и внимания к детям России и всего, я могла бы вообще ничего не делать. Лечь на диван роскошный или на веранду и наслаждаться жизнью. Но я не стала этого делать и продолжаю быть востребованной и идти вперед. Я пишу книгу, создаю новый спектакль, шоу, готовлю дрампроект, записываю песни, снимаю клип и каждый день по три часа работаю в балетном зале. А что я делаю в свободное от этого время, никого не касается», — написала звезда в Instagram.

Кстати, похоже карьеру певицы Анастасия решила строить всерьез. Не так давно она делилась с фолловерами фото из звукозаписывающей студии, а буквально вчера пожаловалась, что когда снова приехала в студию, грянул ливень. Но это не помешало Волочковой записывать будущий шедевр. Так что скоро она удивит всю страну не только провокационными фото, но и новым продуктом своего творчества.