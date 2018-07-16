Светлана Лобода рассказала, как назвала дочь

Светлана Лобода призналась, что назвала дочь необычным именем

Звезда раскрывает все больше личных секретов.

В конце мая текущего года певица, ведущая, дизайнер и экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала мамой во второй раз. А в недавнем интервью звезда, наконец, раскрыла имя младшей дочери. Оказалось, она дала ей необычное имя.

Мою младшую дочь зовут Тильда,

— заявила Светлана Лобода в интервью журналу Hello! , которое появится в выпуске от 17 июля. Там же она немного рассказала о солисте Rammstein Тилле Линдеманне, первых месяцах после родов и старшей дочке Евангелине.

Несомненно, решение Светланы назвать дочку именно так снова натолкнуло поклонников звезды на мысли об отце малышки. Например, СМИ утверждали, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться. А сейчас оказалось, что еще и новорожденной малышке дано созвучное имя — Тильда. Интересно, что за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.

Недавно эти слухи комментировала продюсер звезды Нателла Крапивина : «Ситуация с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: „У нас с тобой мировой успех“.

Кстати, роды Светланы Лободы прошли в США. Также Светлана Лобода уже растит дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка.

А недавно Светлана Лобода заинтриговала поклонников новой песней Superstar и снятым на нее клипом. Премьера композиции и видеоролика состоялась 8 июня вызвала множество споров в Сети. Дело в том, что певица снялась в клипе во время последнего месяца беременности, исполнив на камеру очень активные танцы, да еще и с целой группой женщин, которые также в ближайшее время ожидали малышей.

Так, певица продолжает удивлять поклонников. Ей удалось очень быстро восстановить фигуру после родов. Более того, Светлана совершенно не хочет сидеть в декрете и уже объявила о том, что вот-вот отправится в большой гастрольный тур.