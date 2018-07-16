62-летняя супермодель на пляже поразила фигурой

Джерри Холл в купальнике смотрится гораздо лучше многих возрастных звезд, и вот почему.

Имя Джерри Холл сейчас не столько на слуху, как ее коллег по подиуму — например, той же Кристи Бринкли. Но в 1970-х годах она была настоящей звездой! К 21 одному году ее фото уже больше 40 раз появлялось на обложке Vogue, а сколько было других модных журналов и ярких показов. И пусть сейчас она выглядит уже не как юная девушка, но ее фото неизменно приводят поклонников в восторг. Например, последние снимки с пляжа в Сан-Тропе, где Джерри отдыхает со своим очередным супругом, медиамагнатом Рупертом Мердоком.

Во-первых, для седьмого десятка Джерри выглядит очень и очень неплохо. Уж старушкой ее точно не назовешь. Но самое главное — это не просто ее красота, но и чувство вкуса и меры. В отличие от многих своих звездных коллег она не стретимся обнажить как можно быльше тела. Закрытый и довольно консервативный черный купальник скрыл большинство недостатков Холл, и представил ее в самом выгодном ракурсе.

Всем бы знаменитостям поучиться у бывшей модели, чтобы не шокировать своих поклонников безумными нарядами и неидеальными фигурами. Напомним, недавно Джессика Симпсон (которой, на минуточку, всего 37 лет!) щеголяла по пляжу в леопардовом бикини, без стеснения демонстрируя свои пышные формы. Джессика всегда была склонна к полноте и после рождения двух детей, Максвелла и Эйса, с большим трудом вернулась в форму. И вот на последних снимках певицы невооруженным глазом видно, что злополучные килограммы снова вернулись. Саму Джессику поплывшая фигура, по всей видимости, не смущает.

А актриса Бланко Бланка, которой тоже нет еще и 40, показала всему миру новый писк моды — «вагинокупальник». Вряд ли на свете найдется хоть одна девушка, которой подобный пляжный наряд не испортит фигуру.

Да и профессиональные модели порой совсем не следят за собой — достаточно вспомнить 54-летнюю Иоланду Хадид , которая очень зря надела на прогулку микрошорты.

Все-таки, прежде чем выбирать хоть платье для красной дорожки, хоть джинсы для прогулки, хоть купальник для принятия солнечных ванн, стоит трезво посомтреть на себя в зеркало. И Джерри Холл умеет это, как никто другой. Wday.ru предлагает вдохновиться еще несколькими образами элегантной знаменитости.