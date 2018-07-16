Варум трогательно поздравила Агутина с 50-летием

Певица считает артиста своей родственной душой.

Сегодня, 16 июля, известный певец Леонид Агутин отмечает юбилей. Артисту исполняется 50 лет. И с этой важной датой, его, непременно, поздравляют не только коллеги по шоу-бизнесу и поклоннику, но и близкие люди. Так, очень нежное и трогательное послание опубликовала в этот день жена певца — известная исполнительница Анжелика Варум

Чем дольше я живу на этом свете, тем всё более невероятным мне видится то, как двое находят друг друга и на протяжении многих лет остаются самыми близкими в мире людьми. Не хочу знать что об этом думают циники, прагматики и психологи. Предпочитаю воспринимать и принимать этот дар как чудо. И как настоящий дар оберегать и хранить его. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется говорить об этом публично. Но сегодня тот исключительный случай, когда сказать нужно!

— начала свое поздравление артистка.

Она заметила, что знакома со своим мужем уже около 25 лет и, несомненно, за эти годы происходило много всего. Однако она еще ни разу не пожалела о том, как сложилась их судьба. «Ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов.

Вся прелесть и яркость жизни в этом „up & down-е“… И по прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно — я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идёт мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя», — продолжила Анжелика.

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Сегодня я поздравляю музыканта, артиста, композитора и поэта Леонида Агутина с юбилеем! Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и тёплой, тонко чувствующей, благодарной публики ещё на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца! Будь счастлив! С днем рождения!

— заключила Варум.

«Как вы красиво и с такой нежностью и любовью это написали! Я аж прочувствовала ваше счастье! ❤️❤️❤️», «Поздравляем, вы самая красивая и гармоничная звездная пара!», «Прямо из сердца», — оценили поздравление поклонники.

Восхитился словами Анжелики Варум и друг семьи — певец Игорь Николаев . «Лёнечка, лучше, чем тебя поздравила в Инстаграме твоя прекрасная супруга, поздравить невозможно», — написал он. Однако, свое поздравление все же опубликовал:

«Для меня ты — один из немногих людей, дружба с которым наполняет мою музыкантскую жизнь смыслом, что вот, мол, есть на земле такой органически и всесторонне талантливый уникальный музыкант, композитор, поэт и Человек, и как здорово, что мы дружим! Пусть этот день пройдёт легко и беззаботно! 50? Да не вопрос! Это просто повод твоим друзьям собраться вместе и сказать тебе самые тёплые искренние слова! С юбилеем!💥💐🎼🎶🎹🎸🥃🍷🍾 »

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Их свадьба состоялась 18 июля 2000 года в Венеции, а этом значит, что вскоре они будут отмечать 18-летие жизни в счастливом браке.

В 1999 году появилась на свет их совместная дочь Елизавета. К сожалению, родители нечасто видят общую дочь, ведь она живет в США. Тем не менее, родители стараются прилетать к ней в гости как можно чаще.

Девушка в некотором смысле пошла по стопам своих родителей. Лиза тоже любит музыку, но другого стиля. Она уже создала свою рок-группу Without Gravity («Без притяжения»), с которой выступает на концертах в школах. Девушка сама пишет музыку, играет на гитаре.