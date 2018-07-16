Звезды 90-ых, которых больше нет 

В девяностые годы прошлого века в отечественном шоу-бизнесе появилась масса новых имён. К сожалению, некоторые знаменитости уже ушли из жизни, и многих смерть настигла в расцвете сил.
1. Игорь Сорин, музыкант, бывший солист группы «Иванушки International» погиб в возрасте 28 лет в 1998 году. Игорь выпал из окна, получил множество травм, но позже скончался. Сам он заявил, что сделал это по собственному желанию, но причины не указал.
2. Владимир Турчинский, спортсмен, актёр, умер в 2009 году в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал инфаркт.
3. Михаил Евдокимов, пародист и актёр, в 2005 году попала в автомобильную катастрофу. Михаилу было 47 лет.
4. Илья Олейников, теле— и киноактёр, юморист, один из участников программы «Городок», ушёл из жизни в 2012 году. Олейников умер от рака лёгких в 65 лет.
5. Игорь Тальков, рок-музыкант и композитор, был застрелен во время концерта в 1991 году. Музыканту было 34 года.
6. Мурат Насыров, певец, упал с балкона в 2007 году. 37-летний Мурат долго находился в депрессии, из-за которой решился на самоубийство.
7. Роман Трахтенберг, радио— и телеведущий, актёр, скончался в 2009 году в возрасте 41 года от сердечного приступа.
8. Сергей Бодров, актёр и режиссёр, в 2002 году пропал без вести во время подготовки к съёмкам фильма в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. На момент смерти Сергею было 30 лет.
9. Сергей Супонев, телеведущий, создатель детских программ, в 2001 году погиб в результате аварии во время поездки на снегоходе в 38 лет.
10. Геннадий Бачинский, радиоведущий, погиб в 2008 году в автокатастрофе. Геннадию было 36 лет.