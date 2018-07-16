Звезды 90-ых, которых больше нет

В девяностые годы прошлого века в отечественном шоу-бизнесе появилась масса новых имён. К сожалению, некоторые знаменитости уже ушли из жизни, и многих смерть настигла в расцвете сил.

1. Игорь Сорин , музыкант, бывший солист группы «Иванушки International» погиб в возрасте 28 лет в 1998 году. Игорь выпал из окна, получил множество травм, но позже скончался. Сам он заявил, что сделал это по собственному желанию, но причины не указал.

2. Владимир Турчинский , спортсмен, актёр, умер в 2009 году в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

3. Михаил Евдокимов , пародист и актёр, в 2005 году попала в автомобильную катастрофу. Михаилу было 47 лет.

4. Илья Олейников , теле— и киноактёр, юморист, один из участников программы «Городок», ушёл из жизни в 2012 году. Олейников умер от рака лёгких в 65 лет.

5. Игорь Тальков , рок-музыкант и композитор, был застрелен во время концерта в 1991 году. Музыканту было 34 года.

6. Мурат Насыров , певец, упал с балкона в 2007 году. 37-летний Мурат долго находился в депрессии, из-за которой решился на самоубийство.

7. Роман Трахтенберг , радио— и телеведущий, актёр, скончался в 2009 году в возрасте 41 года от сердечного приступа.

8. Сергей Бодров , актёр и режиссёр, в 2002 году пропал без вести во время подготовки к съёмкам фильма в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. На момент смерти Сергею было 30 лет.

9. Сергей Супонев, телеведущий, создатель детских программ, в 2001 году погиб в результате аварии во время поездки на снегоходе в 38 лет.