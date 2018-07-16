Как звезды пытаются быть идеальными

Звёзды — такие же люди, как и все остальные, но тщательно это скрывают. У них тоже есть недостатки, но для выходов на красные дорожки они тщательно готовятся, маскируя недочёты лица или фигуры. Впрочем, иногда знаменитостей удаётся увидеть и без прикрас.

1. Ким Кардашьян — настоящая королева Инстаграма. Её аппетитные формы восхищают как мужчин, так и женщин. Но поклонникам дивы стоит иметь в виду, что фото Ким почти всегда обработаны, кроме того, они носит одежду особого кроя, подчёркивающую линии тела.

2. Линдси Лохан уже давно воспринимают как героиню скандалов, а не киноактрису. Годы злоупотребления алкоголем сказались на внешности девушки, на случайных фото она выглядит старше своих лет, а вот в Инстаграме она по-прежнему красотка. Кстати, фанаты уже неоднократно обвиняли Линдси в неумелом использовании фотошопа.

3. Бейонсе считают одной из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе. Певица прекрасно знает, что её фотографии должны быть безупречны, поэтому нередко пользуется фоторедактором. Впрочем, иногда изменения фотографий, сделанные Бейонсе, так очевидны, что вызывают у поклонников смех.