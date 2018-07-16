Подписчики Галкина раскритиковали его обед

Подписчики Галкина раскритиковали обед его семьи

Подписчики Максима Галкина не оценили меню его семьи.

Им не понравился булгур и колбаса, которыми Алла и Максим кормят своих детей. Сам Галкин ел суп со шпинатом и сметаной.

Пожелать фанатам приятного аппетита оказалось недостаточно для того, чтобы они не раскритиковали еду телеведущего. Подписчики не понимают, почему семья Аллы и Максима не питается, к примеру, котлетами по-киевски. Вместо этого они едят суп и крупу с сосисками.

"Я думал они нормально питаются, пирожным или мороженым, конфетами… У вас там чего, денег совсем нет?"

— пишет подписчик.

Но есть и фанаты, которые знают о здоровом питании и поддерживают звездную семью.

"Обожаю вас всех😊Каждый вправе выбирать, что кушать. А правильное питание вообще супер. Молодцы!"

"Отличная еда! Приятного аппетита!"

"Люди едят человеческую еду, очень вкусненько"

Также подписчики оценили шутку Галкина про умопомрачительную кашу и поблагодарили его за подаренный позитив.