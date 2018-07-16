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Подписчики Галкина раскритиковали его обед
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Подписчики Галкина раскритиковали обед его семьи 

Рамблер 6 часов назад
Подписчики Максима Галкина не оценили меню его семьи.
Им не понравился булгур и колбаса, которыми Алла и Максим кормят своих детей. Сам Галкин ел суп со шпинатом и сметаной.
Пожелать фанатам приятного аппетита оказалось недостаточно для того, чтобы они не раскритиковали еду телеведущего. Подписчики не понимают, почему семья Аллы и Максима не питается, к примеру, котлетами по-киевски. Вместо этого они едят суп и крупу с сосисками.
"Я думал они нормально питаются, пирожным или мороженым, конфетами… У вас там чего, денег совсем нет?"
— пишет подписчик.
Но есть и фанаты, которые знают о здоровом питании и поддерживают звездную семью.
"Обожаю вас всех😊Каждый вправе выбирать, что кушать. А правильное питание вообще супер. Молодцы!"
"Отличная еда! Приятного аппетита!"
"Люди едят человеческую еду, очень вкусненько"
Также подписчики оценили шутку Галкина про умопомрачительную кашу и поблагодарили его за подаренный позитив.
Женский форум7
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