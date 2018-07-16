Ещё
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало со звездами, о которых раньше мечтали 

Рамблер 4 часа назад
Конец прошлого века породил массу эстрадных звёзд. Кое-кто уже завершил карьеру, а другие по-прежнему полны сил и дают концерты и отправляются на гастроли.
1. Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» попробовал себя в качестве актёра и телеведущего. С 2003 года он даёт концерты не только в составе коллектива, но и сольно, а в 2009 году выпустил альбом. С 2000 года Кирилл женат, в этом браке у него родился сын, которому уже 17 лет.
2. Андрей Григорьев-Аполлонов, ещё один участник «Иванушек International», также всё ещё выступает в составе группы. Кроме того, Андрей был ведущим нескольких телепрограмм. Артист женат, у него двое сыновей, которым 10 и 15 лет.
3. Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль», тоже не бросил музыку, он по сей день даёт концерты. Музыкант владеет баром в Москве. Счастлив Лагутенко и в семейной жизни: он женат, в семье растут две дочери.
4. Децл (Кирилл Толмацкий) в последние годы ушёл в тень, хотя связан с музыкой. Он выпустил два альбома в 2014 году и один в 2016. Толмацкий женат и растит сына.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода рассказала, как назвала дочь6
Подписчики Галкина раскритиковали его обед6
Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение