Что стало со звездами, о которых раньше мечтали

Конец прошлого века породил массу эстрадных звёзд. Кое-кто уже завершил карьеру, а другие по-прежнему полны сил и дают концерты и отправляются на гастроли. 1. Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» попробовал себя в качестве актёра и телеведущего. С 2003 года он даёт концерты не только в составе коллектива, но и сольно, а в 2009 году выпустил альбом. С 2000 года Кирилл женат, в этом браке у него родился сын, которому уже 17 лет. 2. Андрей Григорьев-Аполлонов , ещё один участник «Иванушек International», также всё ещё выступает в составе группы. Кроме того, Андрей был ведущим нескольких телепрограмм. Артист женат, у него двое сыновей, которым 10 и 15 лет. 3. Илья Лагутенко , лидер группы «Мумий Тролль», тоже не бросил музыку, он по сей день даёт концерты. Музыкант владеет баром в Москве. Счастлив Лагутенко и в семейной жизни: он женат, в семье растут две дочери. 4. Децл ( Кирилл Толмацкий ) в последние годы ушёл в тень, хотя связан с музыкой. Он выпустил два альбома в 2014 году и один в 2016. Толмацкий женат и растит сына.