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Самые короткие звездные браки
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Самые короткие звездные браки 

Рамблер 4 часа назад
Редкая знаменитость откажется от пышной свадьбы, ведь это очередной способ напомнить публике о себе. А вот информацию о разводах звёзды наверняка предпочли бы не предавать огласке, ведь это малоприятная ситуация. Но фанаты умудряются прознать и про расставания селебрити, и особый интерес вызывают пары, которые разводятся, пробыв в браке совсем недолго.
1. Дженнифер Лопес и Крис Джад прожили 7 месяцев. На развод подала сама Дженнифер, которой на тот момент было 32 года. В качестве причины развода она указала «неразрешимые противоречия», которые возникли между ней и супругом, артистом подтанцовки.
2. Рене Зеллвегер и Кенни Чесни прожили 4 месяца. Актриса вышла замуж за кантри-исполнителя в 2005 году. Торжество было очень романтичным, но уже через 4 месяца Рене подала на развод. Причину расставания она обсуждать не хотела, но как-то проговорилась, что супруг её обманул.
3. Николас Кейдж и Лиза Мария Пресли прожили 3 месяца. Николас был настоящим фанатом Элвиса Пресли, поэтому решил поближе познакомиться с его дочерью. Знакомство постепенно переросло в брачный союз, который, к сожалению, быстро распался. Сам Кейдж позднее говорил, что этот брак заключать не следовало.
Женский форум
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