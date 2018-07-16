Самые короткие звездные браки

Редкая знаменитость откажется от пышной свадьбы, ведь это очередной способ напомнить публике о себе. А вот информацию о разводах звёзды наверняка предпочли бы не предавать огласке, ведь это малоприятная ситуация. Но фанаты умудряются прознать и про расставания селебрити, и особый интерес вызывают пары, которые разводятся, пробыв в браке совсем недолго.

1. Дженнифер Лопес и Крис Джад прожили 7 месяцев. На развод подала сама Дженнифер, которой на тот момент было 32 года. В качестве причины развода она указала «неразрешимые противоречия», которые возникли между ней и супругом, артистом подтанцовки.

2. Рене Зеллвегер и Кенни Чесни прожили 4 месяца. Актриса вышла замуж за кантри-исполнителя в 2005 году. Торжество было очень романтичным, но уже через 4 месяца Рене подала на развод. Причину расставания она обсуждать не хотела, но как-то проговорилась, что супруг её обманул.