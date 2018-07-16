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Чехова заинтриговала сообщением о новом муже
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Чехова заинтриговала сообщением о новом муже 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности своей личной жизни. Однако, постоянно намекает на скорое изменение своего статуса разведенной дамы.
На праздновании дня рождения своей любимой мамы и дяди (они двойняшки) артистка проговорилась, что в следующем году планирует не только выйти замуж, но и стать матерью во второй раз. Анфиса мечтает о дочери.
"Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉", — отчиталась Чехова перед подписчиками в соцсетях. Поклонники поняли эту фразу как намек и предположили, что у артистки есть кто-то на примете, ведь полтора года слишком маленький срок для реализации задуманного: ей нужно встретить нового мужчину, зарегистрировать отношения и родить малыша.
Добавим, что ранее Анфиса рассказывала о том, каких мужчин предпочитает. Потенциальный возлюбленный Чеховой должен быть настоящим интеллектуалом с хорошим чувством юмора. Также для звезды очень важно, чтобы ее избранник был реализовавшимся в карьере мужчиной и главное не из актерской среды. Причем наличие бывших жен и детей Анфису не пугает.
Напомним, что Анфиса Чехова только недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их бак продержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году. "За семь лет изменились, отношения перестали нас устраивать, а этой весной окончательно стало понятно: нам не по пути, хотя обоим вместе было очень хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я не хочу и не могу там жить. Москва — место, где все нравится", — рассказала о причинах расставания звезда.
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