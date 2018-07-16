Чехова заинтриговала сообщением о новом муже

Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности своей личной жизни. Однако, постоянно намекает на скорое изменение своего статуса разведенной дамы.

На праздновании дня рождения своей любимой мамы и дяди (они двойняшки) артистка проговорилась, что в следующем году планирует не только выйти замуж, но и стать матерью во второй раз. Анфиса мечтает о дочери.

"Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉", — отчиталась Чехова перед подписчиками в соцсетях. Поклонники поняли эту фразу как намек и предположили, что у артистки есть кто-то на примете, ведь полтора года слишком маленький срок для реализации задуманного: ей нужно встретить нового мужчину, зарегистрировать отношения и родить малыша.

Добавим, что ранее Анфиса рассказывала о том, каких мужчин предпочитает. Потенциальный возлюбленный Чеховой должен быть настоящим интеллектуалом с хорошим чувством юмора. Также для звезды очень важно, чтобы ее избранник был реализовавшимся в карьере мужчиной и главное не из актерской среды. Причем наличие бывших жен и детей Анфису не пугает.