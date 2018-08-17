Актеры, которые никак не постареют

Косметология и пластическая хирургия отодвинули время старения на годы. Сегодняшние женщины в 50 лет зачастую выглядят младше, чем их матери и бабушки выглядели в 30. Особо преуспевают в этом звезды, некоторые из которых, похоже, узнали секрет вечной молодости.

1. Сандра Буллок . В 2015 году журнал People назвал актрису самой красивой женщиной в мире. На тот момент Сандре было уже 50. Артистка говорит, что залогом её привлекательности является полноценный отдых и сотрудничество с профессиональным визажистом.

2. Гвинет Пэлтроу . Актриса, которой сильно за 40, отлично выглядит. По её словам, этим она обязана фитнесу, которому уделяет по 2 часа ежедневно, и правильному питанию.

3. Кейт Бланшетт . Кейт готовится отпраздновать пятидесятилетний юбилей, но сохраняет девическую стройность и гладкое лицо. Она убеждена, что за женскую молодость отвечает здоровый кишечник и много времени уделяет профилактике кишечных заболеваний.