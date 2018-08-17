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Актеры, которые никак не постареют
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Актеры, которые никак не постареют 

Рамблер 3 часа назад
Косметология и пластическая хирургия отодвинули время старения на годы. Сегодняшние женщины в 50 лет зачастую выглядят младше, чем их матери и бабушки выглядели в 30. Особо преуспевают в этом звезды, некоторые из которых, похоже, узнали секрет вечной молодости.
1. Сандра Буллок. В 2015 году журнал People назвал актрису самой красивой женщиной в мире. На тот момент Сандре было уже 50. Артистка говорит, что залогом её привлекательности является полноценный отдых и сотрудничество с профессиональным визажистом.
2. Гвинет Пэлтроу. Актриса, которой сильно за 40, отлично выглядит. По её словам, этим она обязана фитнесу, которому уделяет по 2 часа ежедневно, и правильному питанию.
3. Кейт Бланшетт. Кейт готовится отпраздновать пятидесятилетний юбилей, но сохраняет девическую стройность и гладкое лицо. Она убеждена, что за женскую молодость отвечает здоровый кишечник и много времени уделяет профилактике кишечных заболеваний.
4. Дженнифер Энистон. Кажется, что Дженнифер практически не изменилась с конца девяностых. Но это стоит ей немалых усилий: актриса ежедневно занимается спортом и употребляет только здоровые продукты.
Женский форум
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