Семенович на фото сравнили с бодибилдером

Семенович на фото поклонники сравнили с бодибилдером

А всему виной неудачная одежда и обувь.

Публикация от Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich) 17 Июл 2018 в 1:06 PDT Анна Семенович не устает радовать поклонников снимками с отдыха. И если раньше это были фото в купальнике, то сейчас Анна примерила на себя бархатное платье цвета фуксии. Но, вопреки, ожиданиям, поклонникам наряд не слишком понравился. Они сочли, что такая одежда вкупе со странными туфлями испортила фигуру звезды.

Причем, к верхней части туалета претензий не было никаких: на шикарный бюст Семнович можно смотреть вечно. Кстати, он ничуть не уменьшился, как опасались недавно многие фанаты. А вот бедра и ноги Анны смотрятся странно. Они кажутся очень массивными и перекачанными, словно у профессионального спортсмена. Некоторые фолловеры даже приписали Анне чрезмерное увлечение бодибилдингом. «Что с вашими икрами?», «За исключением бюста, фигура напоминает мужскую», — написали Семенович комментаторы.

Впрочем, самые преданные поклонники понимают, что виноваты во всем не самая удачная одежда и не лучший ракурс. Фигура у исполнительницы осталась такой же, как и была — просто божественной. И тяжелыми силовыми тренировками она не злоупотребляет. Анна не раз говорила, что предпочитает не «тягать железо», а заниматься йогой и дыхательными практиками.