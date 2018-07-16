5 свадеб, стоивших как бюджет страны

Для многих знаменитостей свадьба — еще один способ показать, как хорошо у них идут дела. Другие же просто мечтают разделить свое счастье почти что со всем миром. О том, насколько это у них получается, и в какие суммы обходятся подобные торжества — в нашем материале.
Кейт Миддлтон и принц Уильям ($34 млн)
После свадьбы многие обвинили Кейт Миддлтон в растрате королевской казны. Дело в том, что на их с принцем Уильямом торжество было потрачено более $34 миллионов долларов. Только на услуги флористов ушло $800 000, чего уж говорить о роскошном платье герцогини от Alexander McQueen, стоимостью $434 000. Но нельзя не признать, что церемония прошла на высочайшем уровне, а сама Кейт выглядела настоящей принцессой.
Ким Кардашьян и Канье Уэст ($12 млн)
Ким не была бы собой, если бы устроила вместо пышной свадьбы скромные посиделки с самыми близкими. Звезда реалити привыкла делать шоу из каждого своего появления на публике, а уж свадьба и вовсе идеальный повод покрасоваться. Торжество прошло в средневековой крепости Форте ди Бельведере в 2014 году. Молодожены обменивались кольцами под живое исполнение Андреа Бочелли и танцевали под Лану Дель Рей. На платье Ким тоже не поскупилась, отдав предпочтение наряду за $2,1 млн от Givenchy.
Джордж и Амаль Клуни ($13 млн)
Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году в Венеции. О своем решении провести торжество в одном из самых романтичных европейских городов они даже уведомили мэрию. Отмечать вступление в семейную жизнь решено было в течение четырех дней. Гости жили в так называемом «семизвездочном» отете Aman, а для конспирации каждому был выдан индивидуальный телефон, сигналы с которого поступали напрямую к службе безопасности. Вот это уровень!
Диана Спенсер и принц Чарльз (2,8 млн фунтов стерлингов)
Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза по сей день считается самой дорогой в истории королевской семьи. В день церемонии возле собора святого Павла, а затем и рядом с Букингемским дворцом собралось более 3500 тысяч гостей. Сама леди Ди появилась перед публикой в пышном платье из роскошного антикварного кружева. Наряд украшали 10 тысяч жемчужин. На всякий случай портные изготовили два абсолютно таких же по дизайну дополнительных платья, но, к счастью, они не понадобились.
Петра Экклстоун и Джеймс Стант ($20 млн)
Свадьба дочери владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна Петры наверняка надолго запомнится гостям. Девушка решила устроить невероятный праздник для друзей и близких. Для этого она арендовала замок Одескальки под Римом (тот самый, в котором в свое время поженились Том Круз и Кэти Холмс), сама занялась оформлением и позаботилась о музыкальном сопровождении. Гонорары приглашенных звезд, например, в общей сложности составили около 3 миллионов долларов.